Le grand retour du Seiko 5 SNXS : un classique réinventé

Découvrez le Seiko 5 SNXS revisité : un design classique modernisé pour une nouvelle génération d'horlogers.

Un héritage revisité

Le Seiko 5 SNXS a longtemps été la porte d'entrée vers le monde des montres mécaniques pour de nombreux passionnés. Apprécié pour sa fiabilité et son accessibilité, il marque son grand retour avec un design rénové et des fonctionnalités améliorées. Alors que la ligne classique Seiko 5 a été remplacée par la nouvelle série Seiko 5 Sports, la demande populaire a encouragé Seiko à relancer le modèle SNXS, maintes fois apprécié.

Un design de boîtier intemporel conservé

Une montre qui évolue tout en respectant ses racines

Des améliorations esthétiques et techniques

Le nouveau SNXS se distingue nettement de son prédécesseur. En adoptant un look plus épuré et moderne, il offre une esthétique fraîche qui contraste avec le charme décontracté du modèle original. Le boîtier a été amélioré avec des finitions alternées brossées et polies, affinant les contours pour une apparence plus nette, rappelant les montres Grand Seiko. L'étanchéité a également été augmentée à 100 mètres, renforçant ainsi sa fonctionnalité.

Boîtier avec finitions brossées et polies

Résistance à l'eau améliorée à 100 mètres

Un cadran et des détails renouvelés

Le cadran du nouveau SNXS subit des modifications notables. La fenêtre de la date arbore désormais un cadre rectangulaire épuré, et une flange inclinée ajoute une profondeur visuelle accrue. L'aiguille des secondes, en orange vif, apporte une touche sportive et dynamique, tranchant avec la sobriété de l'ancien modèle argenté.

Cadran avec flange inclinée pour plus de profondeur

Aiguille des secondes orange pour une touche moderne

Un bracelet et un mouvement améliorés

Le bracelet du SNXS a été entièrement repensé, passant d'un bracelet plié à une construction plus solide avec des maillons épaissis, offrant ainsi une plus grande sophistication et durabilité. Au cœur de la montre, le mouvement a été mis à niveau au calibre 4R36, avec la fonction de hacking pour un réglage précis du temps, surpassant ainsi son prédécesseur, le 7S26.

Bracelet en acier plus robuste et raffiné

Mouvement 4R36 avec fonction de hacking

Le nouveau Seiko 5 SNXS est une célébration réussie du passé et du présent. Avec son design révisé et ses améliorations fonctionnelles, il se positionne comme un choix attrayant pour les nouveaux amateurs comme pour les collectionneurs avertis. Proposé à 395 USD, ce modèle incarne un excellent rapport qualité-prix dans l'univers des montres automatiques. Le Seiko 5 SNXS revisité n'est pas seulement une montre, mais un héritage qui continue de vivre et de s'adapter aux exigences modernes.

Les améliorations apportées au Seiko 5 SNXS sont un témoignage du dévouement de Seiko à l'innovation tout en respectant son riche héritage, offrant une montre qui est à la fois contemporaine et fidèle à ses racines.