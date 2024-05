Le grand bal horloger : éclat et prestige au Met Gala 2024

Au Met Gala 2024, l'événement incontournable de la mode à New York, les montres de luxe ont brillé au poignet des plus grandes stars, des pièces vintage de Cartier et Piaget aux créations astronomiques de Jacob & Co. et Patek Philippe.

L'élégance intemporelle de Cartier

Les montres Cartier ont dominé l'événement, soulignant leur statut d'icônes intemporelles. Parmi les modèles les plus remarqués :

Omar Apollo et Sebastian Stan, chacun arborant une version unique de la célèbre Cartier Crash .

. Donald Glover avec un Vintage Cartier Roadster , parfaitement assorti à son look.

, parfaitement assorti à son look. Jon Batiste, choisissant l'élégance sobre de la Cartier Privé Tank Normale.

Des créations audacieuses de Jacob & Co.

La maison Jacob & Co. a été le choix de ceux qui souhaitaient afficher un luxe ostentatoire. Les pièces marquantes incluent :

Usher avec la montre Jacob & Co. Ruby Billionaire , éclatante de rubis.

, éclatante de rubis. Rauw Alejandro avec l'ultra-luxueuse Jacob & Co. Ashoka Boutique Watch, tout en diamants.

Patek Philippe et Richard Mille : l'apogée du luxe

Les montres de haute horlogerie ont également eu leur moment de gloire :

Jeremy Strong a impressionné avec la Richard Mille RM UP-01 Ferrari , l'une des montres les plus fines du monde.

, l'une des montres les plus fines du monde. Ben Simmons a opté pour une Patek Philippe Aquanaut Ref. 7968/300R avec un cadran arc-en-ciel serti de pierres précieuses.

Le charme vintage de Piaget

Piaget a fait revivre le charme de l'ancien avec :

Lil Nas X portant une Piaget ANALOG:SHIFT vintage.

vintage. Brooklyn Peltz Beckham avec une élégante Piaget Polo 79.

La diversité d'Omega

Omega s'est distinguée par une variété impressionnante de modèles portés lors de l'événement :

Barry Keoghan a brillé avec trois montres Omega, dont une Omega de Ville Prestige et une montre de poche Staybrite des années 1930 extrêmement rare.

La montre comme statement de mode

Le Met Gala 2024 a prouvé une fois de plus que les montres ne sont pas juste des accessoires fonctionnels, mais de véritables déclarations de mode. Chaque choix de montre reflète non seulement le style personnel de la star, mais aussi son sens de l'élégance et du luxe. Cet événement illustre l'importance croissante des montres comme éléments clés du luxe contemporain et de la mode.

En somme, le Met Gala n'est pas seulement un spectacle de mode, mais aussi une célébration du meilleur de l'horlogerie, où chaque montre portée raconte une histoire de sophistication, d'innovation et de style inégalé.