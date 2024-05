Le Graal des montres de luxe : La Audemars Piguet Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked en or blanc

C'est la « matière grise » qui fait de cette Royal Oak squelette la meilleure à ce jour. Découvrez en exclusivité la nouvelle Audemars Piguet Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked en or blanc, une montre de haute horlogerie au design épuré et moderne qui repousse les limites de la technique et de l'esthétique.

Un chef d'œuvre d'horlogerie en or blanc

Audemars Piguet nous dévoile sa dernière création, la Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked en or blanc. Si ce n'est pas la première version squelette de la légendaire montre extra-plate, c'est sans conteste ma préférée à ce jour. La perfection réside dans l'or blanc utilisé pour l'extérieur de la montre, les finitions internes et externes, et le choix des couleurs. La façon dont la montre combine un poids significatif avec une apparence aérienne crée également une sensation spéciale.

J'ai eu la chance de manipuler cette montre exclusive, limitée par sa production mais qui prend néanmoins sa place dans la collection régulière Royal Oak d'AP. Quand j'écris « collection régulière », je fais référence aux 140 références qui composent la gamme actuelle hors éditions spéciales. Et il n'y a guère de « régulier » dedans :

Une Royal Oak Grande Complication en céramique blanche de 44 mm

La nouvelle version de la « Jumbo », la référence squelette 16204BC

Le pouvoir du gris : un design épuré et moderne

Je pense sincèrement que cette Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked est la plus belle itération du concept à ce jour. Il y a deux ans, AP célébrait le 50e anniversaire de la Royal Oak avec le lancement de plusieurs modèles spéciaux, dont la 16204ST en acier. Bien que fidèle à ses origines, avec son mouvement gris pâle entièrement visible et ses aiguilles en or rose, elle manquait un peu de punch. Le punch est arrivé plus tard.

En or rose (16204OR) ou en or jaune (16204BA), la version squelette de la « Jumbo » fait sensation. Mais la combinaison d'un métal précieux coloré et d'un mouvement squelette est un peu trop à mon goût. La richesse d'un alliage d'or coloré domine en quelque sorte l'impressionnante complexité d'un mouvement ajouré. L'or blanc est beaucoup plus introverti. En utilisant ce métal précieux discret et en l'associant à un mouvement qui a subi quelques changements esthétiques, AP a créé la meilleure version de la « Jumbo » squelette.

Calibre 7121 : un mouvement d'exception sublimé

C'est dans l'obscurité qu'AP a trouvé l'inspiration. Le mouvement gris foncé et la lunette intérieure noire donnent à la montre plus de présence, de clarté et de stabilité visuelle. Elle semble concentrée. Certes, un mouvement squelette ressemble un peu à un labyrinthe. Réalisé dans une couleur claire, il paraît également un peu flou, donnant une apparence floue dans l'ensemble.

Cependant, ce boîtier et ce bracelet en or blanc servent maintenant de toile de fond à un mouvement squelette bien articulé, avec des limites visuelles grâce à l'anneau extérieur noir. Les aiguilles en or blanc sont en harmonie avec le boîtier et, grâce au mouvement contrasté en dessous, elles sont également pratiques.

Le calibre à remontage automatique 7124 de 211 composants mesure 29,6 × 2,7 mm. Ce calibre 4 Hz dispose d'une réserve de marche de 57 heures et d'un rotor fin qui tourne dans les deux sens sur des roulements à billes. Il n'affiche que les heures et les minutes.

C'est l'utilisation du gris foncé qui donne à ce mouvement un look contemporain et peut-être même industriel. Mais c'est la finition manuelle qui fait ressortir le calibre. Elle est si raffinée, si subtile et si fascinante, hypnotique même, grâce à la finition de la plus petite pièce. Pas moins de 324 angles (!) polis à la main à l'intérieur du mouvement. À 30 centimètres de distance, la montre est impressionnante, mais à trois centimètres, elle est vraiment à couper le souffle.

Un confort absolu au poignet

La « Jumbo » est la taille parfaite pour la Royal Oak. Et comme la 16204BC en or blanc a les mêmes dimensions que la 16202 – 39 mm de diamètre, 8,1 mm d'épaisseur et 48,6 mm de longueur de corne à corne – il n'y a pas eu de surprises en la mettant au poignet. La qualité de finition de la lunette, du boîtier, du fond de boîte, du bracelet et du fermoir est également excellente. Cela donne une montre qui est très agréable à regarder et à porter au poignet.

Un prix à la hauteur de l'exception

Ce qui est moins agréable, c'est quelque chose qui, curieusement, ne me dérange pas. C'est le prix. La Audemars Piguet Royal Oak « Jumbo » Extra-Thin Openworked en or blanc a un prix de 124 100 dollars. C'est un chiffre tellement important, un nombre tellement abstrait, que j'ai presque du mal à l'évaluer correctement.

Bien que la 16204BC fasse partie de la collection régulière et ne soit pas techniquement une édition limitée, les chiffres de production sont incroyablement faibles. En d'autres termes, les chances que vous en croisiez une chez votre revendeur AP local sont minces. Si vous en voulez une, et qu'AP ne vous a pas encore appelé, vous voudrez peut-être prendre le téléphone et voir ce qui est possible.

Alors, vaut-elle son prix ? Dans l'hypothèse où j'aurais un budget astronomique, je serais tenté de l'acheter. Et je ne m'intéresse même pas tant que ça aux montres squelettes. C'est la taille, la forme et la « matière grise » à l'intérieur du boîtier qui me font craquer.