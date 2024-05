Le duel du dimanche matin : Tudor Black Bay 58 GMT vs Black Bay Master Chronometer en noir

Pour ce nouvel épisode de notre « Sunday Morning Showdown », nous avons sélectionné deux nouvelles venues dans la gamme Tudor. Lors du salon Watches and Wonders cette année, les sorties Tudor ont davantage enthousiasmé les amateurs de montres que celles de Rolex. Alors, si on opposait deux modèles Tudor parmi les plus populaires ? À vous de décider laquelle de ces deux montres remportera les faveurs des Fratelli !

Tudor Black Bay 58 GMT vs Black Bay Master Chronometer en noir

Cette semaine, nous changeons un peu la formule habituelle de notre « Sunday Morning Showdown ». Au lieu de faire s'affronter deux marques différentes, nous avons opté pour un duel 100% Tudor.

Si vous deviez choisir une nouvelle Tudor, laquelle de ces deux prétendantes remporterait votre adhésion ? La Black Bay Master Chronometer avec son cadran et sa lunette noirs ? Son esthétique épurée, dénuée de tout élément faussement vintage, en a fait instantanément la favorite de nombreux passionnés de Tudor.

Ou bien opteriez-vous pour la nouvelle Black Bay 58 GMT que les fans réclamaient depuis des années ? Avec cette version plus fine et plus compacte de la Black Bay GMT, Tudor a enfin livré un modèle GMT qui a immédiatement séduit son public.

Jorg défend la Tudor Black Bay Master Chronometer en noir

Même si la nouvelle Black Bay 58 GMT l'a agréablement surpris, Jorg lui préfère sans hésiter la Black Bay Pro lorsqu'il s'agit de choisir un modèle GMT chez Tudor. Il apprécie davantage son look inspiré de l'Explorer II première génération que celui de la Black Bay GMT, plus proche de la GMT-Master de Rolex.

De plus, la Black Bay 58 GMT tombe dans le piège récurrent chez Tudor des artifices esthétiques « faussement vintage ». Pour Jorg, le design se suffit à lui-même pour évoquer le passé, sans avoir besoin d'ajouter des détails rétro superflus comme les touches dorées sur le cadran et la lunette.

A contrario, la nouvelle Black Bay Master Chronometer en noir prouve que Tudor peut se passer de ces effets. Dès qu'il a posé les yeux sur cette Black Bay de 41 mm, elle est devenue son modèle préféré de la collection actuelle.

Avec son look épuré et moderne, subtilement inspiré des Submariner des années 1950, cette montre conjugue à merveille héritage et modernité. Son boîtier de 41 mm en acier, étanche à 200 m, abrite le calibre MT5602-U certifié Master Chronometer par le METAS. L'alliance d'un design actualisé, de dimensions optimisées et d'un mouvement haute précision en fait pour Jorg la meilleure montre de plongée à moins de 5000 euros.

Robert-Jan opte pour la Tudor Black Bay 58 GMT

Pour Robert-Jan, la Black Bay 58 GMT évoque avec nostalgie la GMT-Master II 16710 « Coke » dont il rêvait il y a 25 ans. Il apprécie particulièrement sa lunette bicolore et sa capacité à afficher un troisième fuseau horaire, des éléments qui ont toujours fait le charme des GMT à ses yeux.

Si Robert-Jan a longtemps eu des réticences envers Tudor, perçue comme une simple copie de Rolex dotée de mouvements ETA, la marque a su faire évoluer brillamment son image avec les gammes Pelagos et Black Bay. Tudor séduit désormais une clientèle plus jeune, sensible à ses designs néo-vintages et à son positionnement accessible.

Pour Robert-Jan, la Black Bay 58 GMT est une excellente alternative aux GMT-Master II actuelles, dont les tarifs ont flambé. Il estime même que les nouveaux modèles Tudor surpassent ou égalent en qualité les Rolex à 5 chiffres du passé, grâce à leurs bracelets et mouvements plus performants.

Comme à l'époque où il hésitait entre Submariner et GMT-Master chez Rolex, son choix se porterait aujourd'hui sur la Black Bay 58 GMT plutôt que sur le modèle de plongée. Il est séduit par sa fonction GMT, ses couleurs et ses éléments dorés, qui font toute la différence à ses yeux.

Au final, tout est une question de goûts. Préférez-vous une montre GMT ou une montre de plongée ? Aimez-vous les touches de couleur et les accents dorés, ou un style plus monochrome et instrumental ?

C'est maintenant à vous de voter et de nous dire quel modèle a votre préférence !