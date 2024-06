Le design du Galaxy Watch Ultra fuite, le premier grand rival de l’Apple Watch Ultra

La montre de Samsung qui rivalisera avec l’Apple Watch Ultra affichera un design inédit pour la marque.

Un design innovant pour concurrencer Apple

Après être apparu dans des rendus initiaux, le Galaxy Watch Ultra, la montre de Samsung qui rivalisera directement avec l’Apple Watch Ultra 2, a fait surface dans des images promotionnelles fuitées. Ces images révèlent un design auquel nous ne sommes pas habitués pour les dispositifs de la marque, ainsi que son supposé prix.

Ce Galaxy Watch Ultra — également connu sous le nom de Galaxy Watch 7 Ultra — devrait présenter des spécifications supérieures au reste de la famille de smartwatches de Samsung, en plus d’un aspect très différent. Selon les images, la montre aurait un boîtier carré de 47 mm avec des coins très arrondis, mais son écran serait complètement rond. Elle disposerait également de la célèbre lunette de Samsung (bien que l’on ne sache pas si elle sera rotative comme sur d’autres montres de la marque).

Caractéristiques principales du Galaxy Watch Ultra

Le Galaxy Watch Ultra comportera également un bouton de couleur orange, similaire au bouton d’action que l’on trouve sur l’Apple Watch Ultra, bien que sa fonction exacte sur le modèle de Samsung reste inconnue. Les premières rumeurs indiquaient que cet élément orange pourrait être une couronne rotative, mais il semble plus probable qu’il s’agisse d’un bouton d’action configurable pour ouvrir, par exemple, une application ou un mode de sport spécifique.

Prix et disponibilité du Galaxy Watch Ultra

Le Galaxy Watch Ultra sera disponible en deux couleurs : noir et blanc/argenté. Bien qu’il n’ait pas été confirmé si le boîtier sera en titane, c’est probable étant donné que le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose de cadres en ce matériau. La montre sera également équipée d’un bracelet sportif en silicone.

En termes de spécifications techniques, nous savons que l’écran du Galaxy Watch Ultra atteindra une luminosité de 3 000 nits et qu’il disposera d’une batterie de 590 mAh, selon 91mobiles. Le prix de la montre se situera entre 699 et 710 dollars, ce qui en fait la montre intelligente la plus chère de l’histoire de la société. Cependant, si ce prix se confirme, la smartwatch de Samsung coûterait 100 euros de moins que l’Apple Watch Ultra 2, qui est vendue à 799 dollars.

Lancement des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Pro

En plus du Galaxy Watch Ultra, Samsung lancera dans les prochains mois les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Pro, qui auront un prix à partir de 299 dollars. La date de lancement de ces montres n’a pas encore été révélée, mais il est probable qu’elles arriveront avec les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

Samsung se prépare à révolutionner le marché des smartwatches avec sa nouvelle gamme Galaxy Watch, offrant des options tant pour les utilisateurs exigeants que pour ceux qui recherchent un appareil haut de gamme avec un design innovant et des caractéristiques avancées.