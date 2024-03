Le Cult Ranger XR1 : une montre connectée pour les passionnés de sport

La marque Cult.sport lance le Ranger XR1, une montre intelligente robuste dotée d'un écran AMOLED de 1,43 pouces, de l'appel Bluetooth et d'une lampe de poche intégrée.

Conçu pour les amateurs de fitness

Successeur du Ranger XR, le Cult Ranger XR1 se distingue par son design solide et ses fonctionnalités pensées pour le sport et le fitness. Son large écran AMOLED de 1,43 pouce offre plus de 100 cadrans de montre personnalisables et prend en charge les appels Bluetooth, permettant ainsi de passer des appels directement depuis la montre.

Suivi de santé et modes sportifs

La montre propose une gamme complète de fonctions de surveillance de la santé, telles que le suivi du rythme cardiaque, du taux d'oxygène dans le sang (SpO2), des pas, du sommeil, et inclut plus de 100 modes sportifs. Avec son calculateur de l'IMC et une autonomie allant jusqu'à 10 jours, le Ranger XR1 est un outil polyvalent pour gérer sa santé et ses activités physiques.

Caractéristiques techniques du Cult Ranger XR1

Écran AMOLED de 1,43″ HD (466 x 466 pixels), luminosité maximale de 700 nits

Plus de 200 cadrans de montre

Support d'appel Bluetooth avec pavé de numérotation rapide

Lampe de poche intégrée

Plus de 100 modes sportifs

Surveillance de la santé : fréquence cardiaque, SpO2, compteur de pas, compteur de calories, suivi du sommeil

Compatible avec l'application Cultsport Watch

Fonctionnalités supplémentaires : scores de cricket en direct, calculatrice numérique, calculateur de l'IMC, QR code pour les réseaux sociaux

Batterie de 300mAh, jusqu'à 8 jours d'autonomie

Prix et disponibilité

Le Cult Ranger XR1 est proposé en noir, gris et rouge, et est disponible sur Amazon.fr