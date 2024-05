Le combat des titans Tyson Fury et Oleksandr Usyk immortalisé dans une montre Jacob & Co

Les poids lourds s'affronteront en Arabie Saoudite, un pays qui entretient des liens étroits avec la marque horlogère de luxe Jacob & Co. Cette rencontre très attendue sera célébrée par la création de montres uniques en l'honneur des deux boxeurs, dont l'une sera mise aux enchères pour une œuvre caritative.

Un combat de légende à venir

Le 18 mai prochain, Tyson Fury et Oleksandr Usyk entreront dans le ring à Riyad pour un combat qui s'annonce déjà historique. Les deux poids lourds s'affronteront pour le titre de champion du monde, dans un pays qui n'a pas été choisi au hasard. L'Arabie Saoudite entretient en effet des liens étroits avec la marque horlogère de luxe Jacob & Co, qui a décidé de célébrer l'événement à sa manière.

Des montres uniques pour les boxeurs

Avant de monter sur le ring, Tyson Fury et Oleksandr Usyk se verront remettre chacun une montre unique créée spécialement pour l'occasion par Jacob & Co, en collaboration avec le studio de design Big Time Creative Shop. Ce dernier appartient à la General Entertainment Authority, un département gouvernemental chargé d'attirer des événements de portée mondiale dans le riche état arabe.

Les montres des boxeurs, baptisées « Ring of Fire », sont basées sur la collection Astronomia Art de Jacob & Co, connue pour ses créations tridimensionnelles. Ces imposantes pièces en or rose de 50 mm conviendront parfaitement aux poignets des poids lourds, et ont été conçues comme des hommages à Tyson Fury et Oleksandr Usyk, avec notamment :

Des figurines de 10 mm de haut représentant les deux combattants

Leurs gants de boxe bleus et rouges

Un double tourbillon volant qui contrôle la rotation de la scène

Un petit cadran indiquant l'heure qui tourne également autour du cadran principal

Une montre aux enchères pour une œuvre caritative

En plus des montres remises aux boxeurs, une troisième pièce sera créée et mise aux enchères par Sotheby's. Les fonds récoltés seront reversés à Make-A-Wish International, une organisation caritative mondiale qui réalise les vœux d'enfants atteints de maladies graves.

Jacob Arabo, président et fondateur de Jacob & Co, se dit très enthousiaste à l'idée de voir s'affronter Tyson Fury et Oleksandr Usyk. Il souligne la longue histoire de la marque dans la création de montres sur mesure avec et pour des combattants, et se dit honoré de réaliser cette édition limitée Astronomia Art Ring of Fire, d'autant plus qu'une partie des recettes ira à une œuvre caritative des plus respectables.

Tyson Fury, un amateur de montres de luxe

La montre Ring of Fire ne sera pas la seule pièce Jacob & Co dans la collection de Tyson Fury. Le boxeur possède déjà une Bugatti Chiron Tourbillon, acquise avant son combat contre Francis Ngannou, également à Riyad, en octobre 2023.

Cette montre, produite en édition limitée à seulement 126 exemplaires, affiche un prix de vente de 300 000 euros. Un montant qui peut sembler astronomique, mais qui reflète la haute horlogerie et l'exclusivité proposées par Jacob & Co.

Jacob & Co, une marque prisée des célébrités

La marque horlogère Jacob & Co est réputée pour ses créations extravagantes et très recherchées par les célébrités, notamment dans le milieu du sport et de la musique. Parmi ses clients fidèles, on retrouve des stars internationales telles que :

Le footballeur Lionel Messi

Le basketteur LeBron James

Le rappeur Jay-Z

Le chanteur Justin Bieber

La collaboration de Jacob & Co avec Tyson Fury et Oleksandr Usyk à l'occasion de leur combat de championnat du monde des poids lourds ne fait que renforcer le lien étroit entre la marque et les plus grands noms du sport international.

Alors que les fans de boxe du monde entier attendent avec impatience ce choc des titans entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, les passionnés d'horlogerie, eux, auront les yeux rivés sur les poignets des deux champions, qui arboreront fièrement leurs montres uniques Jacob & Co « Ring of Fire ». Un clin d'œil horloger à un événement sportif qui promet d'être inoubliable, tout en soutenant une cause caritative des plus nobles.