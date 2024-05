Le Citizen AQ4100-65L : Un siècle d’horlogerie célébré par une édition limitée!

Citoyen célèbre son centenaire avec le lancement du modèle Citizen The Citizen AQ4100-65L, un garde-temps qui incarne un siècle d'excellence horlogère avec une fusion parfaite de l'artisanat japonais et des technologies avant-gardistes.

Un boîtier en Super Titanium, symbole de raffinement

Le nouveau Citizen The Citizen AQ4100-65L arbore un boîtier en alliage de Super Titanium, mesurant 38,3 mm de largeur et 12,2 mm d'épaisseur. Cette montre se distingue par ses lignes épurées et ses angles nettement japonais, accentués par des facettes planaires audacieuses sur les cornes qui captent et reflètent la lumière, enrichissant son esthétique déjà éclatante. Le boîtier est complété par une lunette polie et des côtés brossés horizontalement, équilibrant subtilement les textures pour une finition sophistiquée.

Design épuré et japonais

Boîtier en Super Titanium léger et durable

Résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres

Un cadran en papier washi, une première éblouissante

Le cadran de The Citizen AQ4100-65L est une œuvre d'art en soi, fabriqué à partir de papier washi, utilisé dans les écrans de papier traditionnels japonais depuis des siècles. Chaque cadran est unique grâce au processus de teinture shibori, qui implique l'enroulement du papier autour d'un tube et son imprégnation progressive dans une teinture indigo artisanale. Cette technique crée des plis aléatoires, conférant à chaque montre un aspect visuel organique et captivant.

Cadran fabriqué à partir de matériaux traditionnels japonais

Technique de coloration unique pour un design inimitable

Des caractéristiques techniques de pointe

À l'intérieur, le Citizen AQ4100-65L est propulsé par le mouvement quartz Eco-Drive CAL.A060, doté d'un calendrier perpétuel qui ajuste automatiquement la date jusqu'en 2100, incluant les années bissextiles. Ce mouvement offre une précision exceptionnelle de +5/-5 secondes par an et dispose d'une réserve de marche impressionnante de 18 mois à pleine charge. Des fonctionnalités comme la détection d'impact automatique et le verrouillage du mouvement sont également intégrées pour assurer une durabilité et une fiabilité maximales.

Mouvement Eco-Drive avec calendrier perpétuel

Précision et fiabilité hors normes

Une édition limitée pour les collectionneurs

Seulement 600 exemplaires de The Citizen AQ4100-65L seront disponibles, ce qui en fait une pièce de collection très convoitée. Chaque détail de cette montre a été conçu pour célébrer un siècle de savoir-faire horloger, rendant hommage à la tradition tout en poussant les limites de la technologie moderne. Proposé à un prix de 4 425 euros, ce modèle est disponible chez les distributeurs agréés sélectionnés.

Édition limitée à 600 pièces

Disponible à l'achat chez les revendeurs autorisés

Ce centenaire est une étape importante pour Citizen, qui continue de prouver que l'innovation et le respect des traditions peuvent coexister harmonieusement. Le Citizen AQ4100-65L est plus qu'une montre; c'est une célébration d'un siècle de passion et d'excellence horlogère, offrant une expérience unique pour les amateurs de montres du monde entier.