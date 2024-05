Le Cadran Comme Toile, Revisité : Cinq Garde-Temps Issus de Collaborations Artistiques !

Quand les marques horlogères collaborent avec des artistes et des designers, attendez-vous à des résultats surprenants. Nous en avions déjà présenté six il y a quelques années. Alors que l'édition de cette année d'Art Basel Miami vient de s'achever, explorons d'autres célébrités internationales et jeunes artistes avant-gardistes qui enrichissent l'univers de la montre.

Hublot et Takashi Murakami, une rencontre pop et bling-bling

En 2021, Hublot a entamé une collaboration avec une véritable star du monde de l'art. Takashi Murakami, né en 1962, s'apparente à un grand maître du Pop Art japonais – et un très spécial, qui plus est. Dès ses débuts, Murakami a flirté et joué avec l'esthétique manga. Nombre de ses œuvres ont un attrait extrêmement ludique, à l'image du motif de tournesol souriant, devenu sa marque de fabrique mondialement reconnaissable. D'innombrables images et sculptures de Murakami mettent en scène cette fleur colorée au sourire béant. Elle a orné planches de skate, streetwear, masques et même sacs Louis Vuitton au cours des deux dernières décennies. La fleur révèle son côté sombre dans un clip réalisé par Murakami pour Billie Eilish, montrant la frontière ténue entre sourire et cri pour cette fleur.

Cette image orne désormais une montre Hublot. Toujours aussi joyeuse, mais sans l'éclat de couleur cette fois – tout est noir. La Classic Fusion Takashi Murakami All Black scintille d'une myriade de diamants noirs. Pour être précis, 107 diamants décorent le cœur de la fleur et 456 brillent sur ses pétales. Un système de roulement à billes lui permet de tourner sur son axe. Hublot propose cette montre Takashi Murakami noire en édition limitée à 200 exemplaires, dans un boîtier en céramique noire de 45 mm abritant le calibre automatique MHUB 1214 Unico (27 300 €).

Seiko et Auto Moai, l'anonyme cartoon nippon

Seiko s'est associée à un artiste japonais au style cartoon saisissant. La Seiko 5 Sports Auto Moai Limited Edition a été conçue par un artiste qui place l'anonymat au cœur de ses créations. Auto Moai s'efface complètement derrière son œuvre, ne révélant ni âge ni genre, et ne s'adressant au public qu'à travers des images de personnages sans visage. Auto Moai, dont la vague de succès déferle actuellement sur toute l'Asie, a créé pour Seiko une œuvre unique avec des figures sans visage entrelacées, visible sur le bracelet en cuir et la lunette de cette montre en acier de 42,5 mm au revêtement en carbure de titane. Elle est animée par le calibre automatique 4R36. Le cadran reproduit l'un des portraits sans visage typiques d'Auto Moai. La Seiko 5 Sports Auto Moai est limitée à 1500 pièces blanches et 300 noires (595 € chacune).

H. Moser & Cie. et seconde/seconde/, l'effacement subversif

L'artiste français seconde/seconde/ – alias Romaric André – se consacre à une horlogerie subversive. Il remplace souvent les aiguilles de montres iconiques par ses propres créations – des aiguilles en forme d'objets du quotidien, souvent pixelisées façon vieux jeux vidéo. H. Moser & Cie. a collaboré avec Romaric André pour concevoir l'Endeavour Centre Seconds Concept X seconde/seconde/ en édition limitée à 20 exemplaires. Une montre Moser typique en acier de 40 mm, calibre automatique HMC 200 et cadran fumé « Funky Blue » vierge de toute marque. L'aiguille des heures prend la forme d'une gomme pixelisée, qui « efface symboliquement la marque ». Il y a des années, H. Moser & Cie. a commencé à créer des pièces uniques sans logo – façon de suggérer que le luxe n'a pas besoin de noms prestigieux. L'image de la gomme par seconde/seconde/ illustre cette notion avec un clin d'œil malicieux, pour cette Concept Watch limitée à 20 exemplaires (21 900 €).

Zenith et Felipe Pantone, l'éclair cinétique

Zenith et l'artiste hispano-argentin Felipe Pantone ont collaboré intensément pendant un an sur la Defy El Primero 21 Felipe Pantone Edition. Les dégradés de couleurs structurés et dynamiques sont la signature du jeune Pantone de 35 ans, souvent sous forme d'éclair, qu'il appose sur des murs entiers ou des écrans scintillants.

Transposer ses interventions colorées dans les dimensions et les matériaux d'une montre n'a pas été une mince affaire. Zenith a mis au point un revêtement PVD tridimensionnel pour appliquer les dégradés de Pantone aux aiguilles, index, ponts et même à l'un des anneaux de chronographe en forme d'éclair. Gravure et laque ont permis de transférer les fins effets moirés aux composants de cette montre en céramique de 44 mm, en noir et blanc, souvent utilisés par Pantone comme contrepoint graphique à la couleur. Zenith qualifie cette édition limitée à 100 exemplaires d' »art cinétique » pour le poignet, ses éléments colorés mis en mouvement par le calibre automatique El Primero 9004 (19 100 €).

Daniel Buren et Trilobe, un ovni pour table ou mur

La jeune marque française Trilobe a entamé une collaboration avec l'un des plus célèbres artistes français vivants. Daniel Buren, artiste conceptuel né en 1938, qui pose des jalons depuis des décennies avec ses structures rayées emblématiques (comme les jardins du Palais Royal à Paris), a développé avec Trilobe l'horloge de table ou murale « La Réciproque » pour la vente caritative Only Watch. Buren et Gautier Massonneau, fondateur de Trilobe, ont conçu cette horloge radicalement géométrique en noir, blanc et rouge, aux dimensions d'une pochette de disque, dont les deux faces sont aussi surprenantes que singulières.

L'avant arbore les rayures noir et blanc signature de Buren, et l'affichage sans aiguilles de Trilobe en trois anneaux. À 2h13, heure de la première rencontre entre Buren et Massonneau, les rayures des anneaux s'alignent avec leur environnement, puis se décalent avec le temps jusqu'au prochain alignement 12 heures plus tard. « L'horloge peut se suspendre au mur comme n'importe quelle œuvre », souligne Massonneau. Mais posée sur une table, elle en dévoile encore plus. L'arrière révèle le calibre « X-centric » de Trilobe, à l'échelle d'une pendule, avec un mouvement rouge vif, régal mécanique et visuel. Sa forme et sa couleur élémentaires tranchent avec son environnement et cadrent parfaitement avec le concept esthétique de Buren.

Contrairement à Takashi Murakami, Buren collabore rarement. Il a d'abord accueilli l'idée d'une collaboration avec Trilobe avec scepticisme, jusqu'à ce que le concept philosophique de la marque, dont les affichages atypiques offrent un contrepoint à l'ordinaire, commence à l'intriguer. Un peu comme l'art, qui incite à changer de perspective.