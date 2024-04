Le ButterFly de Twelve South : une révolution pour les chargeurs iPhone et Apple Watch ?

Découvrez le ButterFly, un chargeur 2-en-1 compact et élégant, présenté comme le plus petit au monde pour iPhone et Apple Watch. Idéal pour les voyageurs, malgré son prix élevé.

Introduction au ButterFly

Depuis que Apple a cessé la vente du MagSafe Duo, nombreux sont ceux à la recherche d'une alternative viable pour charger leur iPhone et Apple Watch simultanément. Le ButterFly de Twelve South semble être la réponse, avec son design pliable et ses deux disques de charge magnétiques.

Caractéristiques techniques

Compact et conçu pour le voyageur moderne, le ButterFly intègre plusieurs fonctionnalités avancées.

Design : Boîtier en aluminium, pliable, avec disques de charge magnétiques pour iPhone et Apple Watch ou AirPods.

Boîtier en aluminium, pliable, avec disques de charge magnétiques pour iPhone et Apple Watch ou AirPods. Adaptateur : Inclus de 20W pour une charge rapide, compatible USB-C.

Inclus de 20W pour une charge rapide, compatible USB-C. Adaptateurs internationaux : Quatre types (US, UK, EU, Australie) permettant son utilisation à l'international.

Quatre types (US, UK, EU, Australie) permettant son utilisation à l'international. Mode Nightstand : Le chargeur de l'Apple Watch peut se lever pour utiliser la montre en mode chevet.

Avantages pour les voyageurs

La conception légère et peu encombrante du ButterFly est idéale pour les voyages. Son étui en aluminium non seulement le protège des chocs, mais lui confère également une allure élégante et durable.

Comparaison avec le MagSafe Duo

Bien que le MagSafe Duo offrait des avantages similaires, le passage de l'Union européenne au port USB-C sous l'Acte des Marchés Numériques (DMA) a rendu nécessaire une adaptation. Twelve South a pris les devants en équipant le ButterFly d'un port USB-C, contrairement à l'ancien port Lightning du MagSafe Duo.

Justification du prix

Le ButterFly est vendu à un prix de 129,99 $, un coût élevé justifié par ses matériaux de qualité et son design innovant.

Le coût supérieur du ButterFly par rapport au MagSafe Duo, de seulement 99 cents, peut être un frein pour certains consommateurs.

Cependant, les avantages en termes de portabilité et de compatibilité internationale peuvent compenser ce prix pour les voyageurs fréquents.

Conclusion

Le ButterFly de Twelve South offre une alternative de haute qualité au MagSafe Duo retiré du marché, avec ses fonctionnalités adaptées aux besoins des voyageurs modernes. Son design compact et sa compatibilité avec les normes internationales en font un choix pertinent, malgré son prix. Pour ceux prêts à investir dans un chargeur durable et efficace, le ButterFly pourrait être la solution idéale.