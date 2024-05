Le Bucintoro 1969 de Venezianico : Un hommage horloger aux missions Apollo

La marque italienne Venezianico lance une édition limitée du chronographe Bucintoro 1969, célébrant l'héritage de l'alunissage d'Apollo 11 en 1969.

Un symbole de conquête spatiale et d'horlogerie

La mission Apollo 11 de 1969 a laissé une empreinte indélébile tant dans l'exploration spatiale que dans la culture populaire, impressionnant profondément l'humanité. Pour Venezianico, cela s'est traduit par la création du chronographe Bucintoro 1969, un hommage raffiné à cette époque révolutionnaire.

Le cœur du Bucintoro 1969

Lancé en seulement 69 exemplaires, le Bucintoro 1969 est animé par le mouvement Lemania 1873, un calibre historique également utilisé dans les Omega Speedmaster de deuxième génération, surnommées « Moon watches ».

Les frères Morelli, Alberto et Alessandro, fondateurs de Venezianico, ont passé six mois à restaurer soigneusement ces mouvements pour donner vie à cette pièce de collection.

Innovations et détails du design

Le design interne du Bucintoro 1969 intègre des allusions à la séquence de lancement des missions Apollo, avec une échelle tachymétrique secondaire marquant les étapes clés du compte à rebours, comme la « Mise à feu des moteurs » à T-5 et le « Lancement » final. Une fois le compte à rebours terminé, le chronographe mesure la vitesse à l'aide du tachymètre, avec un bouton de « Réinitialisation » permettant de lancer une nouvelle séquence de chronométrage.

Les compteurs du chronographe sont ornés d'un motif rappelant la surface lunaire, complétée par des cratères et la teinte gris foncé régolithe, réalisée grâce à des techniques d'impression 3D avancées.

Esthétique et accessoires

Le cadran est décoré d'index en forme de lingots et de aiguilles dorées, évoquant « l'âge d'or de l'exploration spatiale ». Le boîtier en acier de 42 mm est complété par une plaque en acier à 8 heures indiquant le numéro d'édition de chaque montre.

Chaque Bucintoro 1969 est présenté sur un bracelet en acier intégral. Le boîtier, fait de bois de noyer fait à la main, contient également deux bracelets supplémentaires, l'un en cuir noir avec une fermeture en Velcro inspirée des combinaisons spatiales, et l'autre en caoutchouc.

Présentation de Venezianico

Basée à Venise, en Italie, Venezianico a été fondée par les frères Alberto et Alessandro Morelli, dont l'amour partagé pour les montres et le design pendant leurs études à l'université Ca' Foscari les a inspirés à concrétiser leur rêve dans le monde de l'horlogerie. L'emblème de Venezianico, inspiré par la croix dorée de la Renaissance sur l'ancienne Tour de l'Horloge de la place Saint-Marc, représente l'histoire, la culture et l'innovation de leur ville bien-aimée.

Caractéristiques techniques du Bucintoro 1969

Mouvement : Remontage manuel Lemania 1873; réserve de marche de 40 heures

Remontage manuel Lemania 1873; réserve de marche de 40 heures Fonctions : Heures et minutes; petite seconde; chronographe; tachymètre

Heures et minutes; petite seconde; chronographe; tachymètre Boîtier : 42 mm; acier inoxydable; étanche jusqu'à 100m

42 mm; acier inoxydable; étanche jusqu'à 100m Cadran : Noir avec texture imprimée en 3D sur compteurs gris foncé

Noir avec texture imprimée en 3D sur compteurs gris foncé Bracelet : Bracelet en acier inoxydable, avec bracelets supplémentaires en cuir noir et en caoutchouc

Bracelet en acier inoxydable, avec bracelets supplémentaires en cuir noir et en caoutchouc Prix : 4500€

4500€ Disponibilité : Limité à 69 pièces

Le Bucintoro 1969 de Venezianico n'est pas seulement un chronographe, c'est une célébration de l'héritage des missions Apollo et un témoignage de l'innovation horlogère italienne. Cette édition limitée offre une fusion unique d'histoire, de technique et de style, capturant l'esprit de l'âge d'or de l'exploration spatiale.