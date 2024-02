Le bouleversement de l’univers horloger : la génération Z, obsédée par le statut, détrône le club des initiés

Comment les influenceurs milléniaux de l'horlogerie ont révolutionné un marché autrefois dominé par une élite et ce que signifie porter une Patek Philippe à l'ère de la génération Z.

Une nouvelle ère pour les collectionneurs de montres

Anish Bhatt, un collectionneur passionné, a commencé à partager sa fascination pour les montres de luxe sur Instagram il y a plus d'une décennie. En peu de temps, son compte @watchanish est devenu une référence pour les amateurs d'horlogerie avec ses 1.7 millions d'abonnés. Si autrefois le marché était perçu comme un ‘club de vieux garçons', aujourd'hui, grâce à des influenceurs comme Bhatt, il s'adresse à un public bien plus jeune et connecté.

Cette mutation n'est pas seulement le fait d'individus isolés mais traduit une tendance beaucoup plus vaste : le marché traditionnellement exclusif des montres haut de gamme fait désormais place à une nouvelle génération avide de statut social et technologiquement avertie.

L'ascension fulgurante des ‘watchfluencers'

Création de contenu orienté vers un public jeune et dynamique

Présence accrue sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook et Snapchat

Influence croissante sur la perception du statut lié au port d'une montre luxueuse

Bhatt n'est pas seul dans cet essor; nombreux sont ceux qui ont suivi ses traces, contribuant à créer une communauté hyperconnectée de collectionneurs et amateurs d'horlogerie.

La pandémie comme catalyseur du changement

Durant la crise sanitaire du Covid-19, l'intérêt pour les montres haut-de-gamme a explosé. Les jeunes acheteurs, confinés et naviguant davantage en ligne, se sont rués vers ce marché. Les prix des modèles les plus prisés ont atteint des sommets inédits. Des spéculateurs sans grand intérêt initial pour l'horlogerie ont même tenté leur chance dans ce créneau juteux.

Pourtant, malgré cette flambée spéculative passagère, les professionnels du secteur observent aujourd'hui un retour à l'équilibre, où passion et investissement cohabitent sainement.

L'influence indéniable de la Génération Z

Selon une étude récente du Boston Consulting Group (BCG), 54% des répondants appartenant à la Génération Z auraient augmenté leurs dépenses en montres luxueuses depuis 2021. Une donnée qui confirme leur implication grandissante dans ce marché auparavant réservé aux élites plus âgées.

Les marques et vendeurs doivent désormais s'adapter aux micro-tendances en ligne qui dictent en partie les habitudes d'achat.

Des tendances éphémères influençant durablement le marché

Tendance ‘mob wife' issue de TikTok influençant le choix des styles

Prédilection pour les montres en or au cadran plus petit et aux formes atypiques

Cette sensibilité aux tendances numériques transforme profondément l'environnement traditionnel de l'horlogerie classique.