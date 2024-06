Laventure Transatlantique II GMT : la montre de luxe qui allie élégance vintage et prouesses techniques

Laventure dévoile sa nouvelle Transatlantique II GMT, une montre qui revisite le style rétro avec brio. Plus compacte et proposée en version bicolore, elle risque de s’arracher comme des petits pains. Découvrez pourquoi cette pièce d’exception fait déjà sensation dans le monde de l’horlogerie.

Un design affiné pour une meilleure portabilité

La Transatlantique II GMT se distingue par :

Un boîtier réduit à 38,9 mm de diamètre

de diamètre Une épaisseur de 12 mm incluant le verre Plexiglas bombé

incluant le verre Plexiglas bombé Un entraxe de 46,2 mm pour un meilleur confort au poignet

Ces nouvelles dimensions conservent les proportions iconiques de Laventure tout en s’adaptant aux poignets plus fins.

De nouvelles combinaisons de couleurs audacieuses

Laventure propose trois versions de sa Transatlantique II GMT :

Vert foncé et sauge avec cadran noir mat

avec cadran noir mat Chocolat et caramel avec cadran marron dégradé

avec cadran marron dégradé Version bicolore acier et or jaune 18 carats pour la déclinaison chocolat et caramel

Ces associations de couleurs originales renforcent le caractère unique de la montre.

Un mouvement suisse haute précision

Au cœur de la Transatlantique II GMT bat le calibre Sellita SW330-2 :

Fréquence de 28 800 alternances par heure

Réserve de marche de 56 heures

Certification chronomètre COSC

Fonction GMT « caller » avec aiguille 24 heures indépendante

Ce mouvement sur-mesure garantit une précision et une fiabilité exceptionnelles.

Des finitions haut de gamme dignes de la haute horlogerie

Laventure ne fait aucun compromis sur la qualité :

Fabrication 100% suisse

Cadran sandwich avec index luminescents

avec index luminescents Lunette en Plexiglas avec insert bicolore

avec insert bicolore Bracelet intégré en acier ou acier et or selon les versions

L’attention portée aux détails justifie le positionnement premium de la marque.

Une montre de plongée polyvalente

La Transatlantique II GMT ne se contente pas d’être belle :

Étanchéité à 200 mètres

Lunette bidirectionnelle pour le suivi d’un second fuseau horaire

pour le suivi d’un second fuseau horaire Verre Plexiglas ultra-résistant

Ces caractéristiques en font une véritable montre de sport chic.

Une édition limitée à ne pas manquer

La production de la Transatlantique II GMT est volontairement restreinte :

50 exemplaires pour la version bicolore

pour la version bicolore 99 exemplaires pour la version acier chocolat et caramel

pour la version acier chocolat et caramel Nombre non spécifié mais limité pour la version verte

Les prix s’échelonnent de 3 950 à 7 750 euros selon les versions, hors taxes.

La Laventure Transatlantique II GMT s’impose comme une pièce d’exception dans l’univers des montres de luxe. Son design vintage revisité, ses finitions irréprochables et ses performances techniques en font un objet de désir pour les collectionneurs et amateurs d’horlogerie fine. Avec sa production limitée et son rapport qualité-prix attractif pour une montre de ce niveau, elle risque de s’écouler très rapidement. Les amateurs devront donc être réactifs pour espérer acquérir ce petit bijou horloger qui allie élégance intemporelle et prouesses techniques.