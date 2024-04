L’Apple Watch X pourrait intégrer une détection de noyade

Une nouvelle fonction de détection de mouvements irréguliers dans l'eau pourrait alerter les secours grâce à un message SOS.

Un garde du corps numérique

Apple envisage d'ajouter une fonctionnalité de sauveteur numérique à l'Apple Watch, qui pourrait envoyer un SOS pour obtenir de l'aide si le porteur rencontre des problèmes en nageant. Un dépôt de brevet récent explique que l'Apple Watch pourrait analyser des indicateurs de mouvement et biométriques pour détecter des comportements irréguliers lorsque la montre est sous l'eau et en mode natation.

Par exemple, si le nageur cesse de bouger ou commence à agiter ses membres de manière désordonnée, un message SOS pourrait être envoyé à diverses tierces parties pour les informer qu'une aide peut être nécessaire.

Technologie et sécurité

Le dépôt de brevet, publié fin mars et découvert par Wareable, explique comment la détection basée sur le mouvement à travers la coordination des mouvements de nage pourrait indiquer si le nageur se déplace comme prévu. « L'application d'analyse de natation de la montre intelligente peut déterminer la coordination des membres, le style de nage et diverses autres métriques qui sont de bons indicateurs de la nage », écrit Apple.

Dans certaines variantes, les métriques de natation et d'autres informations (par exemple, le rythme cardiaque, les niveaux d'oxygène dans le sang) sont introduites dans un modèle d'apprentissage automatique qui a été formé pour classifier un nageur montrant un comportement régulier ou irrégulier dans l'eau.

Une solution de sécurité innovante

Ce comportement irrégulier pourrait être déterminé à partir des connaissances existantes d'Apple sur les styles de nage qu'elle peut détecter automatiquement. Si « les bras du porteur sont agités au-dessus de sa tête d'une manière qui n'indique pas un mouvement de nage », alors l'Apple Watch le saura. Le GPS pourrait également être utilisé pour détecter les mouvements et la vitesse, ce qui est associé à la rotation.

Apple explique également comment les lectures du rythme cardiaque et des niveaux d'oxygène dans le sang fourniraient des informations supplémentaires, au-delà du mouvement, sur le besoin éventuel de sauvetage du nageur, par exemple en cas de crise cardiaque.

De plus, si une personne ne sachant pas nager ou un enfant se dirige vers le grand bain, l'alerte pourrait également être déclenchée. Si l'un des paramètres est atteint, un message de fréquence radio serait rapidement transmis aux sauveteurs, aux surveillants de piscine, aux employés de gym, aux parents et à d'autres témoins qui pourraient aider ou contacter les services d'urgence.

Apple affirme que 3 500 personnes meurent de noyade chaque année aux États-Unis et, bien que des systèmes comme SwimEye utilisent des flux vidéo sous-marins en direct combinés à un logiciel de reconnaissance d'objets pour détecter les nageurs en difficulté, cette technologie est coûteuse à installer et loin d'être omniprésente. Les nageurs peuvent bloquer les caméras et les faux positifs sont courants.

Apple indique que cette fonction pourrait être utilisée en complément des solutions existantes pour les renforcer, mais aussi dans des endroits – comme les lacs – où l'installation de systèmes sous-marins n'est pas possible. « Ce qui est nécessaire, c'est une solution plus simple et plus économique aux systèmes de prévention de la noyade qui peut être déployée dans tous les types de piscines d'eau douce, y compris les piscines publiques et privées ainsi que les piscines naturelles (par exemple, lacs, étangs, etc.) où les caméras sous-marines seraient impraticables à installer. »

Bien qu'une grande partie des brevets technologiques soient exploratoires et non nécessairement

indicatifs de plans pour commercialiser la fonctionnalité, étant donné que l'Apple Watch dispose déjà du matériel et des algorithmes logiciels nécessaires pour détecter ce comportement irrégulier, il y a de bonnes chances qu'Apple développe cette fonctionnalité comme un autre atout vital de son appareil portable.