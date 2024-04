L’Apple Watch et l’intelligence artificielle au cœur d’une étude de Stanford pour identifier les déclencheurs de la CRPS chez les enfants

Une nouvelle étude utilise l'Apple Watch pour détecter les facteurs déclenchant des crises de douleur chez les enfants atteints du Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC).

Présentation de l'étude

Le Syndrome Douloureux Régional Complexe (SDRC) est une condition invalidante qui affecte principalement les membres suite à une blessure ou une opération. Les symptômes incluent des douleurs intenses, des gonflements, une perte de mobilité, des changements de température et de peau, touchant souvent un bras, une jambe, une main ou un pied. Pour mieux comprendre cette maladie, Stanford lance une étude innovante avec l'Apple Watch.

Méthodologie de recherche

Pendant six mois, des enfants âgés de 8 à 17 ans participeront à cette étude en portant une Apple Watch Series 8. L'objectif est de recueillir des données sur les déclencheurs physiologiques, diététiques et environnementaux possibles. Ces données seront analysées via la plateforme de recherche clinique IA, Medeloop.

Fonctions de l'Apple Watch utilisées

La montre intelligente mesurera divers paramètres tels que le rythme cardiaque, la saturation en oxygène, le temps passé à la lumière du jour, l'ECG et les niveaux d'activité. D'autres métriques incluent la variabilité du rythme cardiaque, les heures de sommeil, la distance quotidienne parcourue, et l'équilibre du contact au sol.

Exploitation des données par Medeloop

Le logiciel Medeloop utilisera les données de localisation pour corréler les conditions environnementales et météorologiques journalières avec les épisodes de douleur enregistrés via l'application de la plateforme. L'objectif est de créer une base de données en temps réel pour identifier les tendances des crises de douleur, afin de développer des stratégies pour gérer les épisodes aigus.

Contexte et implications de l'étude

Ce n'est pas la première fois que l'Apple Watch est utilisée dans une étude pédiatrique à Stanford. En 2023, une recherche a démontré que la montre pouvait identifier des rythmes cardiaques anormaux chez les enfants. Cependant, c'est la première fois qu'une étude se concentre sur le SDRC avec l'Apple Watch.

Conclusion et perspectives

Cette étude pourrait fournir des insights précieux sur le SDRC et influencer positivement le traitement et la gestion de la douleur chez les jeunes patients. Les résultats sont attendus vers la fin de l'année ou début 2025, et pourraient ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques basées sur la technologie wearable et l'IA.