L’Apple Watch 2024 sans la Série 4, une première dans l’histoire de watchOS 11 !

L'annonce de la nouvelle mise à jour du système d'exploitation de l'Apple Watch, watchOS 11, prévue pour cet automne, apporte son lot de surprises. Notamment, l'Apple Watch Série 4, première du nom à inaugurer un design renouvelé, ne sera pas de la partie. Une décision d'Apple qui soulève des questions et marque un tournant pour les utilisateurs de ce modèle iconique.

Une mise à jour sans précédent

Selon les informations rapportées par iphonesoft.fr, l'Apple Watch Série 4, lancée à l'automne 2018, ne bénéficiera pas de la mise à jour vers watchOS 11. Cette exclusion ne signifie pas que la montre cessera de fonctionner, mais elle ne profitera pas des nouveautés apportées par cette version. Il est important de noter que les mises à jour de sécurité, cruciales pour la protection des appareils, pourraient toutefois être implémentées via watchOS 10 en cas de découverte de failles.

Apple Watch Série 4 exclue de la mise à jour vers watchOS 11

Potentielle mise à jour de sécurité via watchOS 10 en cas de besoin

Précédent de compatibilité maintenue pour les versions antérieures avec watchOS 10

Un tournant pour la Série 4

La Série 4 marquait une étape importante dans l'évolution de l'Apple Watch avec un design renouvelé, un affichage plus grand, des bordures réduites, et l'introduction de la surveillance de l'ECG. Son exclusion de watchOS 11 soulève des interrogations sur les critères de compatibilité et l'avenir des mises à jour pour les modèles plus anciens.

Design innovant et fonctionnalités avancées pour la Série 4

Questionnements sur la stratégie de mise à jour d'Apple

Quels modèles seront compatibles ?

D'après les informations disponibles, les séries suivant la Série 4, de la Série 5 à la dernière Série 10, ainsi que les deux générations d'Apple Watch SE, l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch Ultra 2, seront compatibles avec watchOS 11. Cette sélection soulève la question de la compatibilité de la Série 5, étant donné la proximité de son processeur avec celui de la Série 4.

Compatibilité confirmée de la Série 5 à la Série 10, y compris les Apple Watch SE, Ultra et Ultra 2

Interrogation sur la logique de sélection des modèles compatibles

La décision d'Apple de ne pas inclure l'Apple Watch Série 4 dans la mise à jour vers watchOS 11 suscite de nombreuses questions. Elle met en lumière les défis auxquels sont confrontés les utilisateurs de modèles plus anciens dans un écosystème technologique en constante évolution. Les détails supplémentaires attendus nous éclaireront davantage sur les motivations d'Apple et sur l'impact de cette décision pour l'avenir de l'Apple Watch.