L’Antarctique Green Meteor de Czapek, la première montre de la marque avec un cadran en météorite

Le fabricant de montres indépendant Czapek a présenté une nouvelle version saisissante de son modèle Antarctique, dotée d'un cadran en météorite arborant une teinte verte envoûtante. Cette édition limitée à 100 exemplaires marque une première pour la marque dans l'utilisation de ce matériau unique.

L'Antarctique, un modèle emblématique de Czapek

Lancé il y a seulement quatre ans, l'Antarctique est devenu un modèle phare pour Czapek. La maison horlogère indépendante a toujours fait preuve d'un esprit expérimental avec cette montre, que ce soit à travers des textures ou des couleurs inhabituelles. Avec l'Antarctique Green Meteor, Czapek confirme non seulement sa nature innovante, mais c'est aussi la première fois que la marque utilise une météorite dans ses créations.

Un cadran en météorite Gibeon vieux de 600 millions d'années

Le type spécifique de météorite utilisé dans la fabrication de cette nouvelle référence est la météorite Gibeon, dont on estime l'âge à près de 600 millions d'années. Fidèle à l'amour de la marque pour les cadrans texturés, le cadran en météorite dégage une apparence tridimensionnelle d'une profondeur infinie, une illusion d'optique créée par la réaction entre sa structure géométrique et la lumière. Bien que la météorite soit naturellement grise, elle a été traitée avec plusieurs couches de laque verte luxuriante.

Une décision inspirée par les collectionneurs

« Après avoir créé l'Antarctique Viridian Green en 2021, de nombreux collectionneurs nous ont demandé si nous ferions un autre cadran vert, donc cela nous trottait dans la tête« , a déclaré Xavier de Roquemaurel, CEO de Czapek, ajoutant que la décision d'utiliser une météorite a été un coup de foudre. « Je rendais visite à notre partenaire, GT Cadrans, et j'ai tenu un disque de météorite contre mon Antarctique. Cela s'accordait tellement bien avec le style de la montre. Et j'ai immédiatement pensé, pourquoi ne pas le faire en vert – une nuance de vert cool qui compléterait la couleur du boîtier en acier« , a-t-il expliqué.

Un mouvement maison SXH5 et une disponibilité limitée

Comme la plupart des montres Antarctique, cette référence fonctionne avec un calibre automatique maison SXH5. Produite en édition limitée à 100 exemplaires, l'Antarctique Green Meteor est disponible en pré-commande auprès de Czapek et de ses détaillants agréés.

Avec ce nouveau modèle, Czapek prouve une fois de plus sa capacité à innover et à surprendre les amateurs d'horlogerie. L'utilisation d'une météorite pour le cadran, combinée à une teinte verte envoûtante, fait de l'Antarctique Green Meteor une pièce unique qui ne manquera pas de séduire les collectionneurs en quête de montres exclusives et originales.