Lancement limité IFL Watches : la Citizen Tsuyosa Automatic « Free Willie »

Dans un vibrant hommage à Steamboat Willie, désormais dans le domaine public, IFL Watches présente une édition spéciale mettant en scène Mickey Mouse sur un cadran exceptionnellement créatif.

Un hommage à un classique de Disney

IFL Watches, reconnue pour ses variations de cadrans créatifs, plonge cette fois dans les archives de Disney pour célébrer le légendaire Mickey Mouse. Plus précisément, la marque célèbre le passage de « Steamboat Willie », le court métrage qui marque la première apparition publique de Mickey et Minnie, dans le domaine public. Pour cette occasion, IFLW a choisi de représenter un Mickey à l'ancienne, issu de « Steamboat Willie », sur la Lune dans cette édition limitée à 150 pièces nommée « Free Willie ». Explorons cette création.

La genèse du concept « Free Willie »

Le concept « Free Willie » de IFLW s'inspire du dessin animé de 1928, « Steamboat Willie », qui est entré dans le domaine public le 1er janvier 2024. Pour commémorer ce moment spécial, IFLW a créé cette édition limitée à 150 pièces pour séduire les fans de Mickey Mouse et de l'animation en général. Le modèle choisi pour cette montre spéciale est la Citizen Tsuyosa Automatic NJ0151-53M, connue pour son cadran bleu clair « Tiffany ».

Un cadran artistique unique

Pour ce cadran spécial, les esprits créatifs de IFLW ont placé un Mickey à l'ancienne dans une nouvelle situation. Le fond bleu du cadran sert de ciel, créant un bloc de couleur distinctif. En y regardant de plus près, on découvre Mickey Mouse sur la Lune, un concept surnommé « Moon Willie », créé pour symboliser la liberté de « Steamboat Willie » de voyager sans les limites du temps et du droit d'auteur. L'image de Mickey plantant le drapeau de la liberté sur la Lune représente de nouvelles possibilités et célèbre son esprit joyeux.

Chaque cadran peint à la main est unique

Cette initiative audacieuse de placer Mickey dans une situation différente, loin de l'histoire originale sur un bateau à aubes, est une démarche amusante. « Steamboat Willie » est une courte histoire amusante avec le Capitaine Pete, le perroquet, et Minnie Mouse. Revoir cette apparition emblématique de Mickey et Minnie, bien que brève, rappelle le style classique de Mickey que nous adorons, et il est impressionnant de voir ce style vintage sur les cadrans des montres. Comme nous le savons d'IFLW, les cadrans sont peints à la main, chaque pièce étant unique.

Caractéristiques de la Citizen Tsuyosa Automatic NJ0151

La Citizen Tsuyosa Automatic NJ0151-53M présente un boîtier en acier inoxydable de 40mm, 11,7mm d'épaisseur et 49mm d'une extrémité de corne à l'autre. Elle est également équipée d'un bracelet intégré en acier inoxydable extrêmement confortable. Le mouvement automatique Citizen 8210 à l'intérieur fonctionne à une fréquence de 21,600vph et offre une réserve de marche de 40 heures. Cette montre n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un instrument de mesure du temps précis et fiable.

Conclusion sur la nouvelle IFLW Citizen Tsuyosa Automatic Free Willie

Cette édition spéciale « Free Willie » de la Citizen Tsuyosa Automatic est une autre preuve de la créativité sans limites de l'équipe IFL Watches. Elle ne se contente pas de raviver le style initial de Mickey Mouse, mais elle montre également l'ingéniosité d'IFLW dans la création de cadrans uniques. Chaque nouveau cadran est comme une page dans un grand livre d'aventures, et ce livre a été un énorme succès pour IFL Watches.

Disponible dès aujourd'hui sur le site officiel d'IFL Watches, cette montre est limitée à 150 pièces. Ne tardez pas si vous souhaitez vous procurer cette pièce unique qui combine histoire, art et horlogerie de précision.