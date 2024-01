Lancement de la nouvelle Omega Speedmaster Dark Side Of The Moon Apollo 8: Une édition Revitalisée pour 2024

Dernière innovation dans l'univers horloger, Omega présente sa toute nouvelle montre Speedmaster Dark Side Of The Moon Apollo 8, spécialement actualisée pour l'année 2024. Rendant hommage aux missions Apollo et offrant des caractéristiques techniques avancées, cette pièce d'horlogerie promet de capturer le cœur des passionnés.

Une tradition horlogère en continu

La collection Speedmaster d'Omega, réputée pour ses modèles emblématiques dédiés aux aventures spatiales, s'enrichit avec l'introduction du dernier modèle Speedmaster Dark Side Of The Moon Apollo 8. Cette pièce d'exception poursuit le legs de la montre portée par les astronautes de la mission Apollo 8 en décembre 1968, lorsqu'ils furent les premiers à observer la face cachée de la lune.

Cette nouvelle édition, baptisée Speedmaster Dark Side Of The Moon Apollo 8, se distingue par son mouvement mécanique à remontage manuel visible à travers un cadran ajouré et une esthétique inspirée du cosmos. Pour les aficionados de la marque, ce garde-temps n'est pas sans rappeler son prédécesseur de 2018 qui avait déjà marqué les esprits.

Les spécifications techniques avancées

Mouvement : Calibre Omega 3869

Certification : Master Chronometer , approuvé par METAS

, approuvé par METAS Résistance magnétique : Jusqu'à 15,000 gauss

Balancier-spiral : En silicium

L'Omega Calibre 3869 est le coeur battant de cette nouveauté. Il s'agit d'une version améliorée du Calibre 1869 utilisé auparavant, bénéficiant désormais de la certification Master Chronometer. Cette avancée assure non seulement une résistance magnétique exceptionnelle mais également une précision accrue grâce à son balancier-spiral en silicium.

Ajoutant à son attrait, le nouveau modèle affiche une finition laser améliorée, offrant un contraste saisissant et une représentation plus détaillée des surfaces lunaires.

Détails esthétiques et hommages spatiaux

L'esthétique n'est pas en reste avec le nouveau Speedmaster Apollo 8. Le cadran squelette en aluminium se distingue des cadrans traditionnels en laiton. Les subtils détails comme le texte TACHYMÈTRE sur la lunette en émail blanc au lieu du jaune précédent et l'aiguille des secondes représentant une fusée Saturn V ajoutent une couche de raffinement pour les collectionneurs.

Le fond du boîtier rend hommage aux astronautes avec l'inscription « WE'LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE », faisant référence aux premiers humains ayant contemplé la face cachée de la Lune. Chaque membre de l'équipage d'Apollo 8 portait un modèle Omega Speedmaster – un détail historique que célèbre fièrement cette édition.

L'élégance moderne rencontrant l'histoire spatiale

La collection « DSotM » (Dark Side of the Moon) représente une interprétation moderne des montres Moonwatch utilisées lors des missions Apollo. Avec un diamètre imposant de 44.25mm et un boîtier en céramique noire, ce nouveau modèle conserve les dimensions associées à un Speedmaster revêtu de céramique tout en arborant des finitions alternées brossées et polies.

Avec un prix fixé à $14,300, ce nouveau bijou technologique s'affiche comme un investissement considérable par rapport aux $9,750 du modèle précédent. Disponible pour les connaisseurs sur le site officiel d'Omega, cette montre est prête à prendre sa place dans le panthéon horloger contemporain.