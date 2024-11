La Zodiac Super Sea Wolf Compression Diver plaquée or 18 carats : le nouveau graal des montres de plongée ?

Quand on a déjà décliné un modèle sous toutes ses coutures, que reste-t-il à faire ? Le plaquer or bien sûr ! C’est exactement ce que vient de réaliser Zodiac avec sa mythique Super Sea Wolf, déjà vedette d’innombrables collaborations et versions. Une montre qui se pare désormais d’un habillage en or 18 carats pour notre plus grand plaisir.

Un boîtier et un bracelet entièrement plaqués or 18 carats

Cette nouvelle Zodiac Super Sea Wolf Compression Diver Gold conserve les mensurations caractéristiques de la collection avec un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 13,4 mm et une longueur de 47,5 mm de corne à corne. Des dimensions qui lui assurent un porté quasi parfait sur mon poignet de 18 cm. Mais la grande nouveauté, c’est évidemment son boîtier et son bracelet intégralement plaqués or jaune 18 carats sur une épaisseur de 18 microns. Un choix audacieux et flamboyant, tempéré par des finitions majoritairement brossées qui évitent de tomber dans l’excès.

Un cadran bleu nuit profond qui sublime l’or

Le succès d’une montre en or repose en grande partie sur l’harmonie avec son cadran. Et Zodiac a vu juste en optant pour un bleu nuit d’une profondeur abyssale. Une teinte qui oscille entre le noir et le bleu profond selon la lumière et qui se marie à merveille avec les index et aiguilles dorés. Un contraste saisissant qui renforce la lisibilité déjà exemplaire de cette montre de plongée. Les index rectangulaires et les larges aiguilles sont généreusement garnis de Super-LumiNova pour affronter les abysses les plus obscurs.

Un mouvement suisse robuste et précis

Au cœur de cette Zodiac Super Sea Wolf Compression Diver Gold bat un calibre automatique STP1-21 de dernière génération. Ce mouvement suisse développé par le groupe Fossil offre une réserve de marche de 41 heures et une fréquence de 28’800 alternances par heure. Sans atteindre la précision des ténors de l’horlogerie helvétique, ce calibre certifie une variation de -0/+15 secondes par jour, un niveau très satisfaisant pour une montre de plongée.

Plaqué or ou or massif : une question de budget

Avec un prix de 4 995 €, cette Super Sea Wolf dorée n’est certes pas à la portée de toutes les bourses. Mais elle offre une alternative intéressante aux montres de plongée en or massif des grandes marques, vendues plusieurs dizaines de milliers d’euros. Une manière plus abordable de s’offrir une montre de plongée en or sans se ruiner. Car entre nous, peu de propriétaires de montres en or massif osent réellement les immerger. Le plaquage or 18 carats offre donc un bon compromis entre prestige et raison.

Une série limitée exclusive qui va faire des envieux

Limitée à 300 exemplaires, la Zodiac Super Sea Wolf Compression Diver Gold réf. Z09308 ne risque pas de passer inaperçue aux poignets des 300 heureux élus. Avec son look flamboyant et son cadran mystérieux, elle incarne l’alliance parfaite entre l’audace et l’élégance. Une pièce qui fera le bonheur des collectionneurs en quête d’une montre de plongée originale et exclusive. Alors, prêt à craquer pour l’or ?