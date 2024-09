La Zenith Defy Extreme : la montre mécanique la plus rapide au monde dévoilée !

Dans l’univers horloger, la précision est reine. Mais que diriez-vous d’une montre capable de mesurer le temps au centième de seconde ? La manufacture Zenith repousse les limites du possible avec sa Defy Extreme, un chronographe d’exception qui redéfinit les standards de l’horlogerie mécanique.

L’héritage de l’El Primero propulsé vers de nouveaux sommets

En 1969, Zenith marquait l’histoire avec l’El Primero, le chronographe le plus précis au monde. Cette prouesse technique permettait de mesurer le temps au dixième de seconde grâce à une fréquence de 36 000 alternances par heure. Aujourd’hui, la maison horlogère suisse franchit un nouveau cap avec la Zenith Defy Extreme, capable d’une précision stupéfiante au centième de seconde.

Un design futuriste qui allie robustesse et élégance

La Defy Extreme arbore un boîtier en titane brossé de 45 mm de diamètre. Malgré ses dimensions généreuses, elle affiche une silhouette étonnamment fine au poignet. Son design avant-gardiste se caractérise par :

Une lunette dodécagonale

Des poussoirs rectangulaires disposés en « V »

Un système de changement rapide de bracelet invisible de l’extérieur

Un cadran complexe pour une lisibilité optimale

Le cadran de la Zenith Defy Extreme est un véritable chef-d’œuvre technique :

Base en saphir

Index polis et biseautés remplis de matière luminescente

Compteurs appliqués avec anneaux biseautés

Logo Zenith étoilé poli et appliqué

Indicateur de réserve de marche du chronographe à 12h

La performance chronographique poussée à l’extrême

Le véritable spectacle commence lorsqu’on active le chronographe :

L’aiguille centrale effectue un tour complet en une seconde

100 graduations sur le rehaut permettent la lecture au centième de seconde

Compteur 60 secondes à 6h et compteur 30 minutes à 3h

Un mouvement révolutionnaire à double cœur

La Zenith Defy Extreme abrite un mouvement unique en son genre :

Deux mécanismes indépendants : un pour l’affichage de l’heure et un pour le chronographe

Balancier du chronographe oscillant à 360 000 alternances par heure

Remontage automatique pour l’heure et manuel pour le chronographe

Réserve de marche de 50 heures pour l’heure et 50 minutes pour le chronographe

Des performances chronométriques exceptionnelles

Les tests réalisés avec le Chronoscope X1 révèlent :

Une déviation moyenne de -4,5 secondes par jour

Un écart maximal de 6 secondes entre les positions

Des amplitudes de balancier stables

Un système de bracelet interchangeable ingénieux

La Zenith Defy Extreme est livrée avec trois options de bracelets :

Bracelet en titane brossé

Bracelet en textile avec base en caoutchouc

Bracelet en caoutchouc

Le système de changement rapide est à la fois sécurisé et facile à utiliser.

Une prouesse technique à un prix élitiste

Avec un tarif de 17 000 euros, la Zenith Defy Extreme se positionne dans le haut de gamme de l’horlogerie mécanique. Mais ce prix se justifie par :

Sa complication unique de chronographe au 1/100e de seconde

Sa conception technique révolutionnaire

Sa finition irréprochable

Ses trois bracelets interchangeables de haute qualité

Fiche technique de la Zenith Defy Extreme

Référence : 97.9100.9044/02.1001

97.9100.9044/02.1001 Fonctions : Heures, minutes, petite seconde, chronographe 1/100e de seconde, compteurs 60 secondes et 30 minutes, réserve de marche du chronographe

Heures, minutes, petite seconde, chronographe 1/100e de seconde, compteurs 60 secondes et 30 minutes, réserve de marche du chronographe Mouvement : El Primero 9004, automatique, certifié chronomètre

El Primero 9004, automatique, certifié chronomètre Boîtier : Titane brossé, 45 mm de diamètre, étanche à 200 m

Titane brossé, 45 mm de diamètre, étanche à 200 m Bracelets : Titane, caoutchouc et textile

Titane, caoutchouc et textile Prix : 17 000 euros

La Zenith Defy Extreme redéfinit les limites du possible en horlogerie mécanique. Avec sa précision au centième de seconde et son design futuriste, elle s’impose comme la montre la plus rapide du marché. Un véritable tour de force technique qui séduira les amateurs d’horlogerie de pointe en quête d’exclusivité.