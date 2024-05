La Zenith Chronomaster Sport : une alternative en acier à la Rolex Daytona ?

Depuis que j'ai vu pour la première fois la Zenith Chronomaster Sport en 2021 avec ses similitudes assumées avec la Rolex Daytona 116500 en acier, je voulais en obtenir une pour un test au poignet. Pourquoi ? Pour voir comment elle se comportait en tant que chronographe Zenith, pour savoir comment elle se mesurait en tant qu'alternative à la Rolex Daytona en acier, et pour réfléchir à ce que je pensais – et peut-être vous aussi – du fait que Zenith emprunte cette voie avec son chronographe de sport de luxe. Beaucoup de choses à déballer, alors plongeons directement dedans.

Zenith, une marque facile à aimer

Zenith fait partie d'une poignée de fabricants de montres de luxe avec la meilleure réputation possible. Zenith n'est pas à la mode à détester – comme sa marque sœur, Hublot – et elle n'est pas non plus perchée sur son piédestal comme Audemars Piguet ces dernières années. Elle n'a pas perdu de vue le développement de nouvelles montres comme Jaeger-LeCoultre, et elle n'a pas contrarié des millions de personnes dans le monde avec des listes d'attente interminables comme Rolex. Parmi les grandes marques historiques et développées, Zenith a été facile à aimer depuis la fin de sa fameuse ère Nataf.

C'est une manufacture établie avec une riche histoire, une présence diversifiée et 50 bonnes raisons d'aimer son El Primero :

Un mouvement emblématique lancé en 1969

Une fréquence élevée de 36 000 alternances par heure

Une précision au 1/10e de seconde

Une architecture de calibre impressionnante

La surprise Chronomaster Sport

Vous pouvez donc imaginer ma surprise – et peut-être l'avez-vous partagée – lorsque cette marque, pleine d'originalité, a dévoilé la Chronomaster Sport avec une lunette en céramique, un boîtier en acier, une résistance à l'eau de 100 m, un bracelet à trois maillons et un fermoir d'apparence trop familière, dans l'intention évidente de servir d'alternative réalisable à ceux qui ont désespérément besoin d'une dose de Daytona.

Une fois en main, la Chronomaster Sport a l'air et donne l'impression d'être aussi proche d'une Daytona que n'importe quel fabricant de montres historique et majeur pourrait se le permettre sans être immédiatement réduit au statut de producteur d'hommage. Je ne pense pas qu'une seule marque devrait posséder exclusivement un design, surtout pas pendant un demi-siècle ou plus, et la Daytona existe depuis 1963.

Pourquoi la Zenith Chronomaster Sport est une excellente alternative à la Rolex Daytona

Tout d'abord : elle ressemble beaucoup à la Daytona. Donc, si tout ce que vous vouliez, c'était profiter de ce que certains considèrent comme la présentation parfaite d'un chronographe de sport, mais que vous ne pouviez pas vous résoudre à payer le double du prix de détail (et plus) ou à vous battre pour avoir le privilège de vous en « voir proposer » une au prix de détail, la Zenith Chronomaster Sport vous propulsera directement aux confins de l'univers Daytona. La recette de la Daytona fonctionne et la Chronomaster Sport a réussi à s'approprier presque tous ses points forts.

Un mouvement plus excitant que celui de la Daytona

La Chronomaster Sport possède un mouvement bien plus passionnant que la Daytona. L'El Primero 3600 est l'un de ces rares mouvements qui anéantit sa concurrence sur certains aspects importants :

Une architecture de mouvement spectaculaire qui ressemble presque à un calibre squelette

Un mécanisme de chronographe construit sur la face arrière du mouvement de base

Une fréquence de 5 Hz permettant une précision au 1/10e de seconde

Une aiguille centrale des secondes accélérée parcourant le cadran en 10 secondes

Esthétiquement, l'El Primero 3600 est si complexe et soigné que le calibre 4130 de la Daytona à côté vous donnera l'impression d'avoir été arnaqué.

Un cadran superbement exécuté

Le cadran de la Chronomaster Sport est magnifiquement conçu et réalisé, rehaussé par un verre saphir correctement traité antireflet. Les compteurs vintage qui se chevauchent apportent une différenciation bienvenue par rapport à la Daytona. La netteté du laqué blanc, la taille, la réflectivité et la régularité des index appliqués, ainsi que la profondeur du cadran, des compteurs et du guichet de date, témoignent de la qualité de la Chronomaster Sport.

Là où la Zenith Chronomaster Sport pèche

C'est au niveau du bracelet et surtout du fermoir que la Zenith Chronomaster Sport déçoit. Non seulement par rapport à l'Oysterlock de Rolex, mais aussi par rapport à ce que l'on attendrait raisonnablement d'une montre à ce prix.

Le fermoir est si mauvais que je pense que Zenith devrait en proposer une version améliorée gratuitement aux propriétaires de Chronomaster Sport lorsque la montre est présentée pour son premier entretien régulier. C'est une pièce de métal épais estampé qui s'actionne en arrachant les ongles. Le design du fermoir a été copié tel quel sur celui de la Daytona, avec deux bandes brossées encadrant une section centrale polie et surélevée. Malgré des apparences similaires, le fermoir de la Chronomaster Sport n'a pas de système de réglage sans outil.

Le bracelet est une tentative nettement meilleure, avec des maillons plus épais et carrés créant un style un peu plus unique. Zenith impressionne avec des biseaux polis courant le long des bords extérieurs des maillons. Malheureusement, le bracelet Zenith a des vis jumelles et un tube maintenant les maillons individuels, rendant le redimensionnement du bracelet pratiquement impossible à la maison.

Si la Rolex Daytona Panda n'existait pas, la Zenith Chronomaster Sport serait simplement une très belle montre avec des fonctionnalités et une portabilité impressionnantes – avec les réserves susmentionnées. Mais le look Daytona est profondément ancré dans la conscience collective et les similitudes délibérées sont assez claires.