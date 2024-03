La Xiaomi Watch 2 révolutionne-t-elle le monde des smartwatches ? Un test complet !

Dans l'univers toujours plus compétitif des smartwatches, Xiaomi lance un nouveau défi avec la Xiaomi Watch 2. Avec son design épuré, ses fonctionnalités avancées et son prix défiant toute concurrence, découvrez pourquoi elle pourrait bien être la montre intelligente qu'il vous faut.

Design et ergonomie

La Xiaomi Watch 2 se distingue d'emblée par son cadre en alliage d'aluminium léger et son grand écran AMOLED de 1,43 pouce. Offrant une résolution de 466 x 466 et une luminosité maximale de 600 nits, elle promet une lisibilité optimale, même en plein soleil. Avec un poids plume de 36,8g (sans bracelet) et 52g (bracelet inclus), elle allie confort et élégance.

Choix entre deux couleurs de bracelets : noir et gris.

Bracelets interchangeables pour une personnalisation maximale.

Les boutons latéraux, discrets et élégamment intégrés au design, facilitent la navigation, tandis que le dos de la montre, équipé d'un capteur et de pins de chargement magnétiques, atteste de la qualité de fabrication de Xiaomi.

Expérience utilisateur et fonctionnalités

La Xiaomi Watch 2 se veut intuitive et conviviale. Elle offre une navigation fluide, permettant d'accéder facilement aux notifications, aux applications et aux diverses fonctionnalités, comme le paiement via Google Wallet (NFC), le contrôle à distance de l'appareil photo et un vaste choix de cadrans de montre.

Naviguer dans les menus se fait de manière intuitive, avec des raccourcis pratiques pour accéder rapidement à vos applications préférées.

Plus de 161 modes sportifs pour suivre précisément votre activité physique.

Le dispositif est dépourvu de capacité cellulaire, s'appuyant sur une connexion WiFi et le couplage via l'application Mi Fitness, ce qui souligne son positionnement en tant qu'accessoire de votre smartphone plutôt qu'en tant qu'appareil autonome.

Performances et autonomie

Propulsée par la plateforme Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 et dotée de 2 Go de RAM ainsi que de 32 Go de stockage, la Xiaomi Watch 2 garantit une expérience utilisateur sans accroc, même en multitâche. Sa précision GPS, renforcée par la prise en charge des bandes L1+L5, en fait un compagnon de choix pour la navigation.

Une autonomie impressionnante, avec jusqu'à 65 heures de fonctionnement sur une seule charge.

Chargement rapide et pratique grâce au dock magnétique inclus.

Même si la batterie n'est pas la plus durable du marché, l'efficacité énergétique du dispositif assure une autonomie de plusieurs jours, adaptée à une utilisation régulière.

Intégration de l'application et fonctionnalités de santé

L'application Mi Fitness joue un rôle central dans l'expérience Xiaomi Watch 2, offrant un tableau de bord complet pour suivre votre santé et votre activité physique. Elle se distingue par sa facilité d'utilisation et son intégration poussée avec la montre, permettant de personnaliser les cadrans, de suivre votre sommeil, votre fréquence cardiaque, et bien plus encore.

Surveillance continue de la fréquence cardiaque et de l'oxygénation du sang.

Un écran toujours actif pour consulter l'heure et vos données en un coup d'œil.

L'intégration avec l'application enrichit considérablement l'usage de la montre, la transformant en véritable coach de santé et de fitness à votre poignet.

Verdict : un bijou technologique à prix abordable

La Xiaomi Watch 2 s'impose comme une option séduisante pour ceux qui recherchent une smartwatch complète et abordable. À moins de 10 000 €, elle offre une expérience utilisateur fluide, une multitude de fonctionnalités pour le quotidien et le sport, ainsi qu'une intégration profonde avec l'écosystème Xiaomi.

Design élégant et matériaux de qualité.

Expérience utilisateur intuitive et riche en fonctionnalités.

Un prix compétitif pour une montre connectée.

Malgré quelques petits bémols, comme la difficulté à retirer le bracelet ou l'autonomie de la batterie qui pourrait être améliorée, la Xiaomi Watch 2 offre un rapport qualité-prix difficilement égalable sur le marché actuel des smartwatches. Son intégration avec Google Watch OS lui confère une flexibilité et une personnalisation qui raviront les utilisateurs les plus exigeants.