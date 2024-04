La Vulcain Grand Prix 39mm Champagne : un classique intemporel à découvrir absolument !

Découvrez la Vulcain Grand Prix 39mm Champagne, un modèle de montre épuré qui allie élégance et simplicité, parfait pour les amateurs de montres classiques.

Un retour aux sources pour Vulcain

Connu pour ses montres à complication d'alarme, Vulcain a récemment élargi son répertoire avec des modèles de plongée, des chronographes, et maintenant, des montres uniquement dédiées à l'affichage de l'heure. Le modèle Grand Prix est le plus simple de cette nouvelle gamme, offrant un design pur et une élégance intemporelle.

Design et caractéristiques du Grand Prix

Inspiration vintage : S'inspirant des montres Vulcain des années passées, ce modèle moderne reprend l'énergie vintage tout en introduisant des lignes épurées et contemporaines.

: S'inspirant des montres Vulcain des années passées, ce modèle moderne reprend l'énergie vintage tout en introduisant des lignes épurées et contemporaines. Choix de cadrans : Disponible en argent, noir et champagne, le cadran champagne offre une touche d'originalité avec sa rareté et son élégance subtile.

: Disponible en argent, noir et champagne, le cadran champagne offre une touche d'originalité avec sa rareté et son élégance subtile. Dimensions parfaites : Avec un diamètre de 39mm, réduit à 38mm selon les mesures précises, et une longueur de 45.4mm de corne à corne, elle représente le compromis idéal pour la plupart des poignets.

Spécifications techniques

Le modèle Grand Prix ne se contente pas d'un bel aspect ; il est également doté de spécifications techniques qui garantissent une expérience utilisateur optimale.

Mouvement : Le calibre automatique Landeron 24, basé sur l'ETA 2824, sans complication de date, offre une réserve de marche d'environ 40 heures et un rythme de 28,800 vibrations par heure.

: Le calibre automatique Landeron 24, basé sur l'ETA 2824, sans complication de date, offre une réserve de marche d'environ 40 heures et un rythme de 28,800 vibrations par heure. Étanchéité : Avec une résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM (50 mètres), cette montre est adaptée pour résister à des immersions accidentelles ou à des pluies soudaines, bien que la natation soit déconseillée.

Esthétique et confort

Le design de la Vulcain Grand Prix 39mm Champagne est soigneusement étudié pour allier esthétique et confort.

Verre saphir bombé : Le cadran est protégé par un cristal de saphir bombé avec revêtement antireflet, optimisant la lisibilité dans diverses conditions d'éclairage.

: Le cadran est protégé par un cristal de saphir bombé avec revêtement antireflet, optimisant la lisibilité dans diverses conditions d'éclairage. Boîtier en acier poli : Le boîtier et les cornes courts polis en acier inoxydable 316L offrent une brillance subtile et une résistance accrue.

: Le boîtier et les cornes courts polis en acier inoxydable 316L offrent une brillance subtile et une résistance accrue. Bracelets variés : Disponible avec plusieurs options de bracelets en cuir ou en caoutchouc, permettant une personnalisation selon le goût de chacun.

Une montre pour toutes les occasions

Proposée à un prix débutant à 1 190 CHF, la Vulcain Grand Prix représente une option abordable pour une montre suisse uniquement dédiée à l'heure. Avec ses différentes variantes de cadrans et de bracelets, elle offre une polyvalence qui en fait une candidate idéale, aussi bien pour un usage quotidien que pour des occasions plus formelles.