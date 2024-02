La vitesse de la lumière capturée par Urwerk: Présentation de l’innovante UR-100V LightSpeed

Urwerk, le maître horloger de l’extraordinaire, revient avec une création époustouflante qui défie les conventions de la mesure du temps. La nouvelle montre UR-100V « LightSpeed » ne se contente pas d’afficher l’heure : elle nous embarque dans un périple cosmique, révélant le temps que mettent les rayons solaires pour parvenir aux planètes de notre système solaire.

Un Hommage à la Vitesse de la Lumière

Le domaine des montres ésotériques est une fois de plus ébranlé par l’innovation d’Urwerk. Cette maison horlogère réputée pour ses créations avant-gardistes nous présente son dernier modèle : l’UR-100V « LightSpeed ». Cette pièce d’exception reprend le célèbre affichage par satellite errant de la marque et y infuse une inspiration intergalactique qui ferait rêver tout amateur de science-fiction.

Contrairement aux versions antérieures de l’UR-100, qui indiquaient la distance parcourue par la Terre sur son axe et autour du Soleil en 20 minutes, ce nouveau modèle offre une représentation visuelle du temps que mettent les rayons du soleil pour atteindre les planètes de notre système solaire. La lumière voyageant à environ 299 792 kilomètres par seconde (dans le vide), il faut ainsi un peu plus de huit minutes pour que les rayons solaires atteignent la Terre, et différents intervalles pour les autres planètes en fonction de leur position relative au soleil.

Au-Delà du Temps Terrestre: Un Affichage Cosmique

Inscription des données sur le cadran supérieur surnommé planétarium 3D

Aiguilles LightSpeed vertes et bleues symbolisant le voyage lumineux vers les huit planètes

Révolution complète autour du cadran en trois heures

La main LightSpeed démarre depuis la position du Soleil et atteint Mercure en 3,2 minutes, Vénus en 6 minutes, la Terre en 8,3 minutes, Mars en 12,6 minutes, Jupiter en 43,2 minutes et Saturne en 79,3 minutes. Après Saturne, elle disparaît pour réapparaître et poursuivre son chemin vers Uranus en 159,6 minutes et finalement Neptune après un long intervalle atteint en 4,1 heures.

Design Futuriste et Fonctionnalités Innovantes

Hébergés dans un boîtier en carbone noir ThinPly composé de 54 couches, mesurant 43 mm de largeur et 51.73 mm de longueur avec une épaisseur de 14.55 mm, les indicateurs de lumière et d’heure prennent vie sous une forme spectaculaire. Le cadran surmonté d’un cristal saphir bombé plat crée une silhouette inédite rappelant un moule à tarte renversé. Avec sa couronne vissée placée traditionnellement à midi mais optimisée ici pour une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres, cette montre est prête à affronter tous les éléments.

Côté performance mécanique, on retrouve le Calibre UR 12.02 automatique offrant une réserve de marche de 48 heures. Le dos du boîtier expose fièrement le rotor noirci au PVD conçu pour évoquer les rayons du soleil — un détail esthétique aussi poétique qu’impressionnant techniquement.

L’Expérience Urwerk à votre Poignet