La vente aux enchères de montres de Michael Schumacher reportée suite à une cyberattaque

La prestigieuse vente aux enchères de montres rares de Christie's à Genève, incluant des pièces de Michael Schumacher, a été reportée en raison d'une attaque informatique.

Un imprévu numérique perturbe Christie's

Prévue initialement pour le lundi, la vente aux enchères de Christie's à Genève a été repoussée au mardi suivant à cause d'une cyberattaque qui a temporairement mis hors ligne le site de la maison de vente. L'attaque a entraîné un « problème de sécurité technologique », selon les responsables de Christie's, perturbant ainsi l'accès à leur site internet depuis le jeudi précédent. Bien que la cause exacte et les auteurs de l'attaque restent non identifiés, cela rappelle un incident similaire survenu l'année dernière, soulignant les défis de sécurité auxquels les grandes institutions peuvent être confrontées.

Vente reportée pour garantir la sécurité et l'intégrité des enchères

Des liens vers les catalogues des ventes à venir ont été rétablis

Une collection remarquable en jeu

Malgré les défis techniques, l'enchère des montres rares, incluant des pièces exceptionnelles ayant appartenu à Michael Schumacher, septuple champion du monde de Formule 1, promet d'être un événement mémorable. La collection à vendre comprend notamment un chronographe Audemars Piguet Royal Oak et une montre F.P. Journe Vagabondage 1 Model, toutes deux ornées de références à la carrière du pilote et à ses victoires en course.

Le chronographe Audemars Piguet est estimé entre 166 000 et 276 000 euros

Le modèle F.P. Journe pourrait atteindre entre 1,1 et 2,2 millions d'euros

Des enchères adaptées aux circonstances

En réponse à l'attaque, Christie's a adapté rapidement ses méthodes d'enchère pour les événements de la semaine, y compris la vente des montres de Schumacher, en se concentrant sur les offres en personne et par téléphone. Cette mesure vise à maintenir l'intégrité des enchères tout en offrant une expérience sécurisée aux participants. Guillaume Cerruti, PDG de Christie's, exprime son enthousiasme pour accueillir les participants et continue de promouvoir l'engagement de la maison envers ses clients malgré les obstacles techniques.

Les enchères se poursuivent avec des offres en personne et par téléphone

Engagement renouvelé envers la sécurité des participants et des transactions

Un événement à ne pas manquer

La vente, qui se tiendra désormais à l'hôtel Four Seasons de Genève le 14 mai, promet d'attirer des collectionneurs et des passionnés d'horlogerie du monde entier. Les montres de Schumacher, avec leur histoire riche et leur design unique, sont prêtes à captiver l'audience et à marquer un nouveau chapitre dans l'histoire des enchères de luxe.

Un lieu emblématique pour une vente exceptionnelle

Des pièces de collection qui témoignent de l'histoire du sport automobile

Cette vente aux enchères est non seulement un témoignage de l'histoire de la Formule 1 mais aussi de l'importance de la cybersécurité dans le monde moderne. Les montres de Michael Schumacher, alliant esthétique et histoire, sont prêtes à établir de nouveaux records, sous réserve que tout se déroule comme prévu.