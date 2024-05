La vague parfaite : Sept montres aux cadrans gravés d’inspiration nautique

Depuis l'introduction de l'Omega Seamaster 300 en 1993, les montres arborant des motifs de vagues sur leurs cadrans ont gagné en popularité. Découvrons de plus près quelques modèles récents issus des archives de WatchTime.

Tissot Seastar 2000 Professional

Cette montre de plongée Tissot, robuste et de grande taille, est étanche à 600 mètres et impressionne par son motif de vagues irrégulier, rappelant la surface de la mer agitée. Les index, fixés au bord du cadran, semblent flotter au-dessus, évoquant des surfeurs ou des voiliers effleurant l'eau. Disponible avec un cadran bleu, turquoise ou anthracite, le boîtier est équipé d'une valve à hélium automatique pour la plongée à saturation.

Acier inoxydable, lunette en céramique, 46 mm, ETA C07.111, automatique, 1025 $.

Breguet Marine 5517

Comme toutes les montres lancées depuis le dernier grand rafraîchissement de la collection en 2017, la Marine 5517 conserve un design classique inspiré des chronomètres de marine, alliant éléments luxueux et sportifs, avec les signatures de la collection telles que les chiffres romains, une étanchéité à 100 mètres et les aiguilles Breguet.

Or rose, 40 mm, Calibre 777A, automatique, 28 600 $.

Baume & Mercier Riviera

La Riviera réactivée par Baume & Mercier s'inspire d'un modèle de 1973. Sans être une montre de plongée, c'est un compagnon sportif idéal pour les vacances. Le motif de vagues sur le cadran est particulièrement architectural, sans nuire à l'impression générale de cet accessoire ludique. La version bleue avec bracelet en caoutchouc assorti évoque les eaux claires de la Méditerranée ou des mers du Sud. L'étanchéité à 100 mètres suffit pour les sorties en bateau, le kitesurf et la détente au bord de la piscine.

Acier inoxydable, 42 mm, Sellita SW200, automatique, 2500 $.

Mido Oceanstar 200C

Le vert est populaire dans l'horlogerie depuis quelques années, mais l'association du vert sapin et de la gravure de cadran d'inspiration maritime est assez inhabituelle. Mido utilise cette combinaison audacieuse dans sa ligne de montres de plongée Oceanstar. Le nombre dans le nom du modèle représente l'étanchéité en mètres et le « C » fait référence à la nouvelle lunette en céramique, qui s'associe au verre saphir pour protéger le cadran des rayures. Des vagues ornent même le fond en acier inoxydable, où elles partagent la vedette avec une étoile de mer gravée en relief.

Acier inoxydable, lunette en céramique, 42,5 mm, ETA C07.621, automatique, 1150 $.

Seiko Prospex SRPE07

Rejoignant la très convoitée série « Save The Ocean » de Seiko, la « King Turtle » SRPE07 a apporté une lunette améliorée et un grand cyclope à la collection en 2020. Le design du cadran s'inspire des grands requins blancs pour marquer la préservation et la compréhension de ces magnifiques créatures (il y a même une nageoire dorsale de requin cachée près de l'index 8 heures).

Acier inoxydable, lunette en céramique, 45 mm, 4R36, automatique, 595 $.

Oris Aquis Pro Date Calibre 400

Le subtil motif de vagues sur le cadran est le seul élément ludique qu'Oris s'autorise dans cette montre extrêmement utile pour les plongeurs professionnels. Tous les autres détails sont rigoureusement fonctionnels : l'échelle complète de la lunette brille dans l'obscurité, le Rotation Safety System permet de tourner la lunette uniquement après avoir soulevé l'anneau de sécurité environnant, et l'étanchéité à 1000 mètres dépasse largement la profondeur maximale d'un plongeur amateur. Ces caractéristiques, ainsi que le bracelet bien pensé avec ses mécanismes de prévention des pertes et d'extension rapide, font presque oublier le motif non fonctionnel sur le cadran.

Titane revêtu de DLC, lunette en céramique, 49,5 mm, calibre manufacture 400, automatique, 4600 $.

TAG Heuer Aquaracer Professional 300

La version 43 mm du nouvel Aquaracer arbore des rainures transversales droites sur son cadran, tandis que la version 36 mm présentée ici est plus ludique. Le motif de vagues affiche la forme la plus douce et la plus incurvée de toutes les montres présentées, donnant au cadran l'apparence d'un tissu négligemment drapé. Cette petite version de l'Aquaracer est tout aussi convaincante dans les autres détails, avec une étanchéité à 300 mètres, un matériau lumineux intensément radiant en vert et bleu, et un fermoir à boucle déployante sécurisé avec mécanisme d'extension rapide.

Acier inoxydable, lunette en céramique, 36 mm, Calibre 5 basé sur le Sellita SW200, automatique, 2800 $.

Ces sept montres, avec leurs cadrans gravés de vagues, incarnent parfaitement l'esprit nautique et offrent un subtil clin d'œil à l'univers marin, tout en conservant des caractéristiques techniques robustes adaptées à la plongée et aux activités aquatiques. Que vous soyez un plongeur professionnel ou un amateur de sensations fortes, ces garde-temps allieront à merveille style et performance.