La Type XX de Breguet s’habille d’or rose : un chef-d’œuvre horloger qui fait rêver les passionnés

Breguet frappe fort avec une nouvelle édition de sa légendaire Type XX en or rose. Cette montre d’aviateur iconique se pare d’un cadran bleu somptueux et d’une lunette en céramique, une première pour la collection. Plongez dans l’univers fascinant de ce garde-temps d’exception qui allie histoire, élégance et haute horlogerie.

Un héritage aéronautique sublimé par l’or rose

La Type XX de Breguet, véritable emblème des chronographes d’aviateur, fait peau neuve en 2024. Après le lancement réussi de deux modèles en acier l’année dernière, la maison horlogère suisse dévoile une édition en or rose 18 carats qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Cette nouvelle interprétation de la Type XX s’inspire directement de trois prototypes en or massif produits par Breguet en 1955. Emmanuel Breguet, vice-président et directeur du patrimoine de la marque, révèle : « Ces trois montres expérimentales étaient les seules de leur genre à avoir été produites ». Un clin d’œil historique qui ajoute une dimension exclusive à cette nouvelle édition.

Un cadran bleu saisissant et une lunette en céramique innovante

Le cadran de la Type XX Chronographe 2067 arbore un superbe bleu soleil qui capte immédiatement le regard. Les compteurs guillochés et légèrement en retrait offrent un contraste saisissant :

Compteur 15 minutes à 3 heures

Compteur 12 heures à 6 heures

Petite seconde à 9 heures

Guichet date entre 4 et 5 heures

La lunette bidirectionnelle en or, graduée sur 12 heures, est sublimée par un insert en céramique bleue – une première pour la collection. Les chiffres arabes appliqués, les aiguilles et le triangle du pilote sur la lunette sont revêtus d’une matière luminescente blanche, garantissant une lisibilité optimale, même dans l’obscurité.

Un mouvement manufacture d’exception

Au cœur de cette Type XX bat le calibre 728, un chronographe automatique sophistiqué doté d’une fonction flyback intégrée. Ce mouvement manufacture impressionnant offre :

Une roue à colonnes et un embrayage vertical

Un spiral, une roue d’échappement et des cornes de fourchette en silicium

Une réserve de marche généreuse de 60 heures

Les finitions du mouvement sont à la hauteur de l’exigence Breguet : motif soleil, guillochage, chanfreinage, perlage… La masse oscillante en or noirci, en forme d’avion, ajoute une touche finale d’élégance aéronautique.

Un confort optimal et une polyvalence assumée

Le boîtier en or rose de 42 mm de diamètre et 14 mm d’épaisseur offre une présence affirmée au poignet, tout en restant élégant. La Type XX Chronographe 2067 est livrée avec deux bracelets interchangeables :

Un bracelet en alligator bleu nuit

Un bracelet NATO bleu marine avec liseré blanc

Le système de changement rapide permet de passer d’un bracelet à l’autre sans outil, offrant une polyvalence bienvenue.

Un investissement horloger de premier ordre

La Breguet Type XX Chronographe 2067 en or rose est proposée au prix de 37 900 euros. Un tarif qui reflète le savoir-faire exceptionnel de la manufacture, la noblesse des matériaux utilisés et le prestige de la collection Type XX.

Cette pièce d’exception sera mise à l’honneur lors du salon WatchTime New York, qui se tiendra du 18 au 20 octobre 2024 au Gotham Hall de Manhattan. Une occasion unique pour les passionnés de découvrir cette réinterprétation magistrale d’un classique de l’horlogerie aéronautique.

La Type XX : un mythe horloger plus vivant que jamais

Avec cette nouvelle déclinaison en or rose, Breguet démontre une fois de plus sa capacité à réinventer ses classiques tout en restant fidèle à son héritage. La Type XX Chronographe 2067 s’impose comme une pièce incontournable pour les collectionneurs et les amateurs d’horlogerie fine à la recherche d’une montre d’aviateur alliant prestige, performance et design raffiné.

Cette édition limitée promet de devenir rapidement un objet de convoitise, perpétuant ainsi la légende de la Type XX et confirmant le statut de Breguet parmi les plus grands noms de la haute horlogerie suisse.