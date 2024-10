La Tissot PRX Goldorak : Quand l’horlogerie suisse rencontre l’animation japonaise !

in

Imaginez une montre suisse de qualité arborant sur son cadran un robot géant issu d’un manga culte des années 70. Cette fusion improbable est devenue réalité avec la nouvelle Tissot PRX UFO Robot Goldorak. Découvrez comment cette création audacieuse mêle habilement nostalgie, pop culture et haute horlogerie.

Un mariage inattendu entre deux icônes des années 70

La Tissot PRX UFO Robot Goldorak est bien plus qu’une simple montre. Elle représente la rencontre fascinante entre deux mondes a priori éloignés : l’horlogerie suisse de précision et l’univers fantastique de l’animation japonaise. Cette pièce unique rend hommage à Goldorak, le célèbre robot géant créé par Go Nagai, qui a captivé toute une génération d’enfants dans les années 70 et 80.

Une esthétique rétro-futuriste captivante

Au premier coup d’œil, la PRX Goldorak attire l’attention par son cadran bleu profond sur lequel se détache le buste luminescent de Goldorak. Ce n’est pas un simple dessin, mais une véritable sculpture en relief qui prend vie dans l’obscurité grâce à un revêtement Super-LumiNova. L’aiguille des secondes, quant à elle, est inspirée du célèbre Planitron, l’arme emblématique du robot.

Le boîtier de 40 mm en acier inoxydable reprend les lignes caractéristiques de la collection PRX, avec ses angles vifs et son bracelet intégré. Un subtil clin d’œil à l’univers de Goldorak se cache sur le rehaut, où l’on peut lire, en regardant de près, l’inscription en japonais « UFOロボ グレンダイザー » (UFO Robo Goldorak).

Un mouvement suisse de haute précision

Sous son apparence ludique, la PRX Goldorak abrite un cœur mécanique sophistiqué. Le mouvement Powermatic 80 qui l’anime offre une impressionnante réserve de marche de 80 heures. Visible à travers le fond transparent, le rotor est gravé à l’effigie du robot, ajoutant une touche supplémentaire d’originalité.

Un écrin qui fait voyager dans l’espace

L’expérience Goldorak ne s’arrête pas à la montre elle-même. Tissot a poussé le concept jusqu’à concevoir un écrin en forme de Spazer, la soucoupe volante qui permet à Goldorak de se déplacer dans l’espace. Bien que cet écrin ne permette pas à la montre de voler ou de se synchroniser automatiquement comme le faisait la montre de poche avec l’horloge sympathique de Breguet, il ajoute indéniablement une dimension ludique et collector à l’ensemble.

Une édition spéciale au prix maîtrisé

La Tissot PRX UFO Robot Goldorak est proposée au prix de 895 euros, soit 120 euros de plus que les modèles PRX Powermatic 80 classiques. Cette différence de prix se justifie par les nombreux détails spécifiques et le travail supplémentaire sur le cadran. Bien qu’il s’agisse d’une édition spéciale, elle n’est pas limitée en nombre, ce qui devrait permettre aux fans de se la procurer sans trop de difficultés.

Pour qui cette montre est-elle faite ?

La PRX Goldorak s’adresse à plusieurs publics :

Les nostalgiques des années 70-80 qui ont grandi avec les aventures de Goldorak

Les amateurs de pop culture et de collaborations originales

Les collectionneurs de montres à la recherche de pièces uniques et décalées

Les fans de design rétro-futuriste attirés par l'esthétique de la collection PRX

Un pari audacieux pour Tissot

En lançant cette montre, Tissot fait preuve d’audace et démontre sa volonté de séduire un public plus large. La marque suisse parie sur le pouvoir évocateur de Goldorak et sur la nostalgie qu’il suscite pour attirer l’attention sur sa collection PRX, déjà très appréciée des amateurs d’horlogerie.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie horlogère, qui n’hésite plus à s’associer à des icônes de la culture populaire pour créer des pièces originales et susciter l’enthousiasme des collectionneurs.

Une exécution soignée qui évite le piège du gadget

L’un des points forts de cette PRX Goldorak est la subtilité de son exécution. Loin d’être criarde ou excessive, la présence du robot sur le cadran est finement intégrée. De jour, la montre conserve une allure élégante et sobre. C’est dans l’obscurité que Goldorak révèle pleinement sa présence, offrant un spectacle lumineux unique.

Les détails comme l’aiguille des secondes en forme de Planitron ou la gravure sur le rehaut ajoutent de la profondeur à l’ensemble sans compromettre la lisibilité ou l’esthétique générale de la montre.

Conclusion : Un ovni horloger réussi

La Tissot PRX UFO Robot Goldorak est bien plus qu’un simple gadget marketing. Elle représente une fusion réussie entre l’excellence horlogère suisse et l’imaginaire fantastique japonais. Tissot a su trouver le juste équilibre entre hommage nostalgique et création horlogère de qualité.

Que vous soyez fan inconditionnel de Goldorak ou simplement amateur de montres originales, cette PRX mérite votre attention. Elle prouve qu’il est possible de créer une montre ludique et référencée tout en conservant les standards de qualité d’une grande marque horlogère.

Alors, prêt à embarquer pour un voyage spatio-temporel au poignet ? La Tissot PRX UFO Robot Goldorak n’attend que vous pour décoller !