La Tissot PRX Carbone Forgé : le luxe high-tech accessible à tous ?

Le carbone forgé, matériau exotique prisé des marques horlogères haut de gamme, fait son entrée dans le segment des montres abordables grâce à Tissot. La PRX Powermatic 80 Carbone Forgé promet de démocratiser cette technologie avant-gardiste. Après une semaine au poignet, voici notre verdict sur cette pièce qui bouscule les codes.

Une proposition audacieuse de Tissot

La Tissot PRX carbone forgé se positionne à 1075 euros, soit une prime de 300 euros par rapport à la version acier classique sur bracelet métallique. Ce supplément se justifie non seulement par l’utilisation du carbone forgé, mais aussi par l’intégration d’un mouvement amélioré doté d’un spiral en silicium. Une offre alléchante pour les amateurs de carbone, mais qu’en est-il réellement ?

Le carbone forgé : une première pour Tissot

La Tissot PRX Powermatic 80 Carbone Forgé marque une évolution significative de la collection PRX. Contrairement aux versions à cadran dégradé qui semblaient manquer d’originalité, cette déclinaison en carbone forgé intrigue et séduit au premier regard.

Tissot a opté pour une construction typique des montres en carbone forgé haut de gamme. Le mouvement, le cadran, le fond de boîte et le verre sont montés sur un cylindre central en acier traité PVD noir, tandis que la carrure, la lunette et le cadran sont en carbone forgé. Cette méthode, courante dans l’industrie, permet de contourner les limitations du carbone forgé, notamment en matière de filetage.

Caractéristiques techniques

La Tissot PRX carbone forgé affiche des dimensions légèrement supérieures à son homologue en acier : 40,5 mm de diamètre, près de 46 mm de longueur et 11,2 mm d’épaisseur. Malgré l’utilisation du carbone, elle n’est pas ultra-légère (75 grammes) en raison des composants en acier et en laiton, mais reste nettement plus légère que la version automatique en acier sur bracelet (86 grammes).

Le mouvement Powermatic 80, largement utilisé par le groupe Swatch, bat à 21 600 alternances par heure pour une autonomie de 80 heures. La Tissot PRX carbone forgé bénéficie d’une amélioration majeure : un spiral en silicium, identifiable par la mention « Si » sur le pont de balancier.

Esthétique et confort au poignet

Le cadran en carbone forgé offre une profondeur et un dynamisme visuels captivants. Les éclats de carbone reflètent individuellement la lumière, créant un effet plus intéressant qu’un simple noir ou anthracite. La montre est livrée sur un bracelet en caoutchouc noir avec une boucle ardillon traitée PVD noir et des baïonnettes à dégagement rapide.

Au poignet, la Tissot PRX carbone forgé évoque immédiatement des modèles bien plus onéreux, comme la Zenith Defy. Elle offre une sensation de luxe et d’exotisme surprenante pour une Tissot, tout en restant accessible.

Quelques points d’amélioration

Malgré ses nombreux atouts, la Tissot PRX carbone forgé n’est pas exempte de défauts. La lisibilité varie grandement selon la lumière ambiante, et les performances du luminescent sont perfectibles. Des aiguilles et des index légèrement plus substantiels auraient pu résoudre ces problèmes tout en accentuant le caractère sportif du modèle.

On peut également regretter l’absence d’une couronne vissée et d’un fond vissé, généralement appréciés sur les montres sportives. Enfin, le système de dégagement rapide du bracelet s’avère peu pratique, coincé entre le fond de boîte et le bracelet.

Une proposition de valeur convaincante

La Tissot PRX Powermatic 80 Carbone Forgé représente une offre séduisante pour ceux qui souhaitent découvrir le carbone forgé sans se ruiner. Tissot réussit le pari de proposer une montre qui donne l’impression de porter un modèle bien plus luxueux, tout en restant dans une gamme de prix accessible.

Avec un prix de 1075 euros sur le marché français, cette montre se positionne comme une alternative intéressante aux modèles plus conventionnels. Elle offre une expérience unique, mêlant technologie de pointe et design sportif élégant, le tout porté par la réputation de fiabilité de Tissot.

Bien que quelques détails puissent être améliorés, la Tissot PRX carbone forgé reste une proposition de valeur convaincante. Elle marque une étape importante dans la démocratisation des matériaux exotiques dans l’horlogerie et pourrait bien séduire aussi bien les amateurs de montres que les technophiles en quête d’originalité.