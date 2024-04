La Tissot PR516 Mechanical Chronograph se présente comme le meilleur chrono à moins de 2000€

Plongez dans l'univers de Tissot avec le PR516 Mechanical Chronograph, une montre manuelle chargée d'histoire et de caractère, proposée à un prix défiant toute concurrence. Ce chronographe, inspiré des modèles vintage de la marque, combine parfaitement héritage et modernité, se positionnant comme une option incontournable pour les amateurs de montres à moins de 2000€.

Un héritage revisité

Lancée dans les années 60, la ligne PR de Tissot, synonyme de « Particulièrement Robuste », enrichit sa collection avec le premier chronographe en 1968. Le nouveau modèle PR516 fait écho à cette époque, avec un design fidèle au chronographe vintage, tout en étant adapté aux standards actuels. Son boîtier, plus grand que l'original des années 60, offre une mise à jour respectueuse de l'esthétique vintage, accessible pour moins de 2000€.

Un pont entre la simplicité des chronographes du milieu du XXe siècle et les designs plus audacieux des années 70.

Une montre robuste et élégante, parfaitement proportionnée, bien que dotée d'un boîtier relativement épais.

Design et mécanique

Avec un diamètre de 41mm et une épaisseur de 14mm, le PR516 affiche des proportions agréables. Cependant, sa conception épaisse, notamment due au cristal de saphir type « glassbox », marque sa présence au poignet. Le mouvement à remontage manuel, bien que plus mince aurait été apprécié, reste un choix délibéré pour renforcer le caractère authentique de cette montre.

Un calibre A05.291 basé sur le Valjoux 7753, offrant une réserve de marche de 68 heures.

Un design de cadran et de lunette réussi, avec des touches de couleur et une lisibilité optimisée par le Super-LumiNova.

Un bracelet impressionnant

Le bracelet en acier inoxydable, brossé avec des bords polis, complète avec élégance le boîtier. Sa conception rapide à détacher facilite le changement de bracelet sans outils, bien que le système de micro-ajustement aurait pu être amélioré. Malgré cela, le bracelet se révèle solide et confortable, renforçant l'attrait global de la montre.

Un bracelet qui allie confort et esthétique, adapté à un large éventail de poignets.

Positionnement et concurrence

Avec un prix de vente de 1850€, le Tissot PR516 Mechanical Chronograph crée son propre segment sur le marché des chronographes mécaniques inspirés de l'héritage. Bien qu'il existe des alternatives dans des gammes de prix similaires, le PR516 se distingue par son design authentique et son mouvement manuel, offrant une valeur exceptionnelle pour les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie.

Une proposition unique sur le marché, défiant la concurrence avec son prix accessible et son design hérité.

Le Tissot PR516 Mechanical Chronograph représente un ajout solide à l'offre actuelle de montres sur le marché. Bien qu'il présente certains compromis, inhérents à son segment de prix, il offre une expérience globale impressionnante, alliant avec succès tradition et modernité. Tissot confirme une fois de plus son expertise en matière de montres inspirées de l'héritage, proposant une montre qui interpelle non seulement les passionnés d'horlogerie mais aussi un public plus large, à la recherche d'un chronographe mécanique abordable et chargé d'histoire.