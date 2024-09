La Speake Marin Ripples Skeleton : une révolution horlogère qui allie finesse et transparence ?

Dans l’univers des montres de luxe, Speake Marin frappe un grand coup avec sa nouvelle Ripples Skeleton. Cette pièce d’exception repousse les limites du raffinement horloger en combinant un design audacieux, une finesse extrême et un mouvement squelette à couper le souffle. Plongeons au cœur de cette création qui pourrait bien redéfinir les codes de l’horlogerie contemporaine.

Un design révolutionnaire : quand l’élégance rencontre l’innovation

La Speake Marin Ripples Skeleton s’inscrit dans la lignée des montres sport-chic à bracelet intégré, tout en apportant une touche de sophistication inédite. Son boîtier baptisé « La City », en hommage à la City de Londres, conserve la signature unique de la marque : un mariage harmonieux entre le carré et le cercle.

Avec un diamètre de 40,30 mm, la Ripples Skeleton reste fidèle aux dimensions de ses prédécesseurs. Cependant, elle se distingue par une finesse exceptionnelle :

– Épaisseur réduite à seulement 6,30 mm

– Une diminution de 30% par rapport aux modèles précédents

– Un véritable exploit technique pour une montre automatique

Un matériau d’exception : l’acier 904L sous les projecteurs

Pour la première fois dans la collection Ripples, Speake Marin opte pour l’acier inoxydable 904L. Ce choix audacieux offre de nombreux avantages :

– Résistance accrue à la corrosion et aux acides

– Teneur élevée en nickel et en chrome

– Présence de cuivre pour une durabilité optimale

– Un poli plus éclatant grâce à sa composition unique

Le boîtier « La City », composé de 40 éléments distincts, arbore une lunette carrée aux angles arrondis. Ses bords biseautés et sa finition satinée confèrent à la montre une allure à la fois sportive et raffinée.

Un cadran squelette : l’art de la transparence

Le cœur battant de la Ripples Skeleton se dévoile à travers son cadran ajouré, une première pour la collection. Cette prouesse technique met en lumière :

– Un sous-cadran des secondes à 1h30, orné du motif ondulé caractéristique

– Des index appliqués d’une finesse extrême (0,12 à 0,14 mm)

– Des aiguilles centrales bleuis à la flamme, rappelant la silhouette de Big Ben

Le reste du cadran offre une vue imprenable sur le nouveau calibre SMA07, un mouvement automatique ultra-plat développé en interne par Speake Marin.

Le calibre SMA07 : une merveille de technicité

Ce mouvement de nouvelle génération repousse les limites de la précision et de la finesse :

– Fréquence élevée de 36 000 alternances par heure

– Précision de -/+ 5 secondes par jour

– Réserve de marche de 52 heures

– Micro-rotor en tungstène intégré, rhodié et gravé au laser

Les 182 composants du calibre SMA07 bénéficient de finitions exceptionnelles :

– Roues aux finitions circulaires

– Ponts satinés verticalement

– Angles polis et profils chanfreinés

Un bracelet intégré : l’alliance parfaite du confort et de l’élégance

La Ripples Skeleton se pare d’un bracelet intégré à triple rangée, également en acier 904L :

– Maillons extérieurs brossés contrastant avec le centre poli

– Boucle déployante ornée du logo Speake Marin

– Système de micro-ajustement jusqu’à 4 mm

Une pièce d’exception pour collectionneurs avertis

Avec son design futuriste, ses finitions irréprochables et son mouvement technique minimaliste, la nouvelle Ripples Skeleton incarne la vision unique de Speake Marin pour l’horlogerie du 21e siècle.

Disponible à partir de septembre dans les points de vente de la marque, cette pièce d’exception est proposée au prix de 29 900 francs suisses. Un investissement conséquent pour une montre qui ne manquera pas de faire tourner les têtes et de susciter l’admiration des connaisseurs.

La Speake Marin Ripples Skeleton s’impose comme une véritable révolution horlogère, alliant avec brio finesse extrême, transparence fascinante et technicité hors pair. Une création audacieuse qui pourrait bien redéfinir les standards de l’horlogerie de luxe contemporaine.

Prêt à succomber au charme envoûtant de ce garde-temps d’exception ? La Ripples Skeleton vous invite à plonger au cœur même de l’art horloger, où chaque battement devient un spectacle hypnotisant.