La Seiko Prospex s’habille aux couleurs des Los Angeles Dodgers avec une série limitée Shohei Ohtani

Le monde de l’horlogerie mécanique japonaise vibre au rythme du baseball américain avec l’annonce d’une collaboration exceptionnelle. Seiko dévoile deux nouvelles déclinaisons de sa célèbre Prospex aux couleurs des Los Angeles Dodgers, en hommage à la superstar japonaise Shohei Ohtani. Ces garde-temps conjuguent l’expertise horlogère nippone et l’univers du baseball professionnel américain dans une série très limitée qui risque de faire parler d’elle.

Une plongée dans les détails techniques

La première référence, la SBEJ023, s’inspire directement de la mythique Mechanical Divers 1968 Heritage GMT. Cette montre de plongée professionnelle arbore un boîtier robuste de 42,8 millimètres de diamètre, taillé dans l’acier inoxydable avec un traitement super-dur. La lunette rotative bidirectionnelle en céramique bleue rappelle les couleurs emblématiques des Dodgers (un clin d’œil subtil à l’héritage de Brooklyn, ville d’origine de l’équipe). Le calibre manufacture 6R54 qui l’anime offre une réserve de marche généreuse de 72 heures, une prouesse technique qui ravira les passionnés d’horlogerie mécanique.

Des finitions dignes d’une édition spéciale

Le cadran noir profond de la SBEJ023 met particulièrement en valeur l’aiguille GMT rouge, créant un contraste saisissant avec l’ensemble. Les index appliqués bénéficient d’un traitement Lumibrite, la solution maison de Seiko pour une lisibilité optimale dans l’obscurité. (Une petite anecdote : cette technologie est héritière du LumiBrite, développé par Seiko dans les années 90 comme alternative non radioactive au tritium).

La version blanche : une rareté prisée

La seconde référence, la SBEJ025, se distingue par son cadran immaculé qui évoque les uniformes à domicile des Dodgers. Limitée à seulement 500 exemplaires (contre 1700 pour sa consœur noire), elle risque de devenir rapidement un objet de collection très recherché. Les deux modèles partagent des caractéristiques communes qui en font des pièces uniques : la signature de Shohei Ohtani sur le fermoir du bracelet et son numéro fétiche, le 17, gravé sur la couronne.

Un mouvement qui allie tradition et performance

Au cœur de ces garde-temps bat un calibre automatique qui témoigne du savoir-faire de Seiko en matière de montres sportives. Étanches jusqu’à 200 mètres, ces Prospex disposent d’un échappement MEMS optimisé, une technologie de pointe qui améliore significativement la précision chronométrique. Le fond du boîtier, gravé « SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION » suivi du numéro de série, rappelle le caractère exclusif de ces pièces.

Un prix qui reflète le positionnement premium

Ces éditions limitées seront commercialisées à partir du 7 février 2025 au prix de 2 150 euros. Un positionnement qui reste fidèle à la philosophie de Seiko : proposer une haute technicité horlogère à un tarif maîtrisé. Les amateurs devront faire preuve de réactivité car les précommandes sont déjà ouvertes sur une base exclusive.

Cette collaboration entre Seiko et Shohei Ohtani illustre parfaitement la capacité de la marque à créer des ponts entre la précision horlogère japonaise et le sport de haut niveau. Ces Prospex ne sont pas de simples montres commémoratives : elles incarnent une fusion réussie entre l’excellence technique nippone et l’esprit du baseball américain. Avec leurs finitions soignées, leur mouvement sophistiqué et leur design qui rend hommage aux Dodgers, ces garde-temps risquent de séduire aussi bien les collectionneurs que les passionnés de baseball.

Avez-vous déjà remarqué comme les collaborations sportives peuvent transcender le simple aspect commercial pour créer de véritables objets de désir horloger ? Ces Prospex en sont un parfait exemple, mêlant habilement patrimoine horloger et culture sportive contemporaine.