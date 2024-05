La Schofield Obscura : Une merveille métallurgique dans un design classique !

L'artisanat métallique créatif rencontre un cadran intrigant dans un mariage extraterrestre d'horlogerie. La nouvelle Schofield Obscura, fruit de l'imagination furtive de Giles Ellis, éveille notre curiosité avec son boîtier en acier forgé Damascus et son cadran aux multiples facettes.

Un processus créatif de sept ans

Giles Ellis et sa marque Schofield nous ont surpris cette année. Après avoir passé les dernières années à peaufiner soigneusement les designs bien connus des montres Schofield de 44 mm, nous voyons les résultats des réflexions intérieures de Giles. Et elles ne se limitent pas à des cadrans épurés et à des traitements innovants de l'acier et du bronze.

Les montres comme la Beater B3 et la B4 aux accents japonais ont surpris par leur confort au poignet malgré leur taille.

La création de la nouvelle Light, le premier « petit » boîtier de 40 mm de la marque, a marqué une évolution.

L'éthos de Schofield est resté solide, avec des prix qui ont rarement augmenté au cours des 15 dernières années.

Une pièce d'exception née d'un long processus créatif

Après un considérable temps de conception, la Schofield Obscura voit enfin le jour. Giles dit de sa sortie : « C'est mon meilleur travail, et je peux enfin prendre ma retraite, heureux. Je ne prends pas ma retraite, bien sûr, et je ne le ferai probablement jamais, mais l'Obscura n'est pas entravée par les dépenses, les détails, les matériaux et l'artisanat. C'est une montre qui ne pouvait être fabriquée qu'aujourd'hui, avec l'expérience, l'équipe et les artisans accumulés au cours des 15 dernières années.«

Un cadran fascinant qui prend vie dans l'obscurité

Le cadran de l'Obscura est un travail complexe à plusieurs niveaux avec une base en ruthénium gris foncé et une texture mate soyeuse. Au-dessus, des aiguilles en forme de pagaie vert sauge et noires se déplacent discrètement, marquant les heures et les minutes. Leur design est une version légèrement plus pointue de ce que nous avons vu sur la Light.

La petite aiguille des secondes à 6 heures, avec sa minuscule sucette bleue, semble avoir une vie propre.

Dans l'obscurité, le cadran s'anime avec un mélange éclatant de Super-LumiNova dans les pistes circulaires, les marquages et les aiguilles.

Illuminé, le cadran évoque un clin d'œil au Royaume-Uni, pays d'origine de Schofield, en rouge, blanc et bleu.

Un boîtier en acier forgé aux motifs uniques

Le boîtier de l'Obscura attire l'attention avec ses motifs complexes, résultat d'une technique de forgeage élaborée. Chaque boîtier est unique, avec une finition Damascus qui lui donne un aspect organique rappelant une peau de lézard ou une forme de vie extraterrestre.

L'acier est forgé par Vegas Forge aux États-Unis à l'aide d'énormes marteaux Nazel qui écrasent les couches d'acier ensemble.

Le motif « cellulaire » ressemble à un matériau supraconducteur, mais il est mat, texturé et fini à la main dans l'atelier de Schofield dans le Sussex.

Le boîtier est gravé à l'acide pour une texture supplémentaire, et seules 40 montres Obscura seront produites.

Des détails soignés jusque dans les moindres recoins

L'obsession de Giles Ellis pour les détails se retrouve dans chaque recoin de l'Obscura. De la couronne DLC sombre ornée d'un logo SWC lumineux aux douilles en bronze dans les trous des barrettes, rien n'est laissé au hasard.

La couronne rose-rouge brillante contrôle un calibre Unitas/ETA 6498-2 à remontage manuel avec 46 heures de réserve de marche. Et contrairement à toutes les autres montres Schofield, le mouvement est visible à travers non pas un, ni deux, mais trois verres saphir fumés en PVD gris.

Un bracelet en cuir luxueux pour compléter le design

Le large bracelet souple est réalisé en cuir Cloud gris, un cuir de veau tanné en Italie et fini en Grande-Bretagne avec une finition tachetée et mate. La doublure intérieure en cuir de veau à motif d'écorce arbore un logo gaufré vert, complétant ce design britannique à multiples facettes.

La Schofield Obscura est proposée à un prix tentant de 9 558 £ TTC (expédition gratuite au Royaume-Uni) ou 7 965 £ hors TVA (États-Unis, Canada, Europe, reste du monde + frais d'expédition). Elle est disponible dès maintenant, exclusivement auprès de Schofield Watch Company. Une montre unique en son genre qui saura séduire les amateurs de designs avant-gardistes et d'artisanat métallique exceptionnel.