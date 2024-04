La Samsung Galaxy Watch 7 : tout ce que nous savons et ce que nous attendons avec impatience!

La série Galaxy Watch 6 de Samsung compte parmi les meilleures montres intelligentes disponibles à l'achat, bien que ses améliorations par rapport à son prédécesseur ne soient pas radicales. Nous attendons avec impatience la sortie de la nouvelle itération des montres intelligentes de Samsung sous la forme de la série Galaxy Watch 7, et nous espérons y voir des changements plus marquants pour rivaliser avec des concurrents tels que la OnePlus Watch 2 et même l'Apple Watch Series 9. Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur la Galaxy Watch 7, ce que nous pouvons en attendre, et ce que nous aimerions y voir!

Un aperçu de la série Galaxy Watch 7

Quand la Samsung Galaxy Watch 7 devrait-elle sortir ? Des fuites suggèrent que nous pourrions voir un événement Galaxy Unpacked pour le lancement de la série Galaxy Watch 7 le 10 juillet 2024.

Quelles nouvelles fonctionnalités pourraient être incluses dans la série Samsung Galaxy Watch 7 ? La série Galaxy Watch 7 pourrait présenter une mise à niveau incrémentale avec un rafraîchissement du processeur et le doublement de la capacité de stockage interne.

Combien pourrait coûter la série Galaxy Watch 7 ? Aucune rumeur sur le prix de la série Galaxy Watch 7 pour le moment, mais Samsung pourrait maintenir le prix inchangé par rapport à la série Watch 6.

Fuites et attentes

Selon une fuite de Kro on X, Samsung prévoirait trois smartwatches : une Classic, une Pro et une « nouvelle ». Sammobile a révélé que la série Galaxy Watch 7 aurait les numéros de modèle suivants :

SM-L300 et SM-L305

SM-L310 et SM-L315

SM-L700 et SM-L705

Ici, les modèles xx0 pourraient représenter les variantes uniquement Wi-Fi, tandis que les modèles xx5 pourraient représenter les variantes Wi-Fi plus eSIM. Une rumeur mentionne également un modèle Galaxy Watch FE, qui pourrait offrir un prix plus abordable, mais il semble que ce modèle pourrait être le Galaxy Watch 4 (2024) à la place.

Date de sortie probable de la Galaxy Watch 7

Samsung a maintenu un cycle de sortie assez prévisible pour ses montres intelligentes ces dernières années, choisissant de les lancer en même temps que ses téléphones pliables autour du mois d'août. Vous pouvez donc vous attendre à ce que la série Galaxy Watch 7 soit lancée lors du même événement Galaxy Unpacked où Samsung lancera la série Galaxy Z de téléphones pliables et à clapet.

Selon Sammobile, Samsung pourrait lancer les Galaxy foldables début juillet 2024, peut-être la deuxième semaine. Puisque Samsung lance généralement ses appareils un mercredi, cela nous donnerait une date du 10 juillet 2024 comme date de lancement possible pour les Galaxy Z foldables et par extension, pour la série Galaxy Watch 7 également.

Caractéristiques et spécifications rumeurs de la Galaxy Watch 7

Selon TheGalox on X, la série Galaxy Watch pourrait être équipée du nouveau SoC Exynos W940. Ce nouveau SoC serait 50 % plus efficace et 30 % plus rapide que les modèles précédents. Un rapport du site web coréen New Daily suggère que Samsung pourrait utiliser le processus 3nm de Samsung Foundry pour son SoC sur la série Galaxy Watch 7.

Galaxy Club a rapporté début avril qu'une des montres (numéro de modèle SM-L70x) a une batterie d'une capacité nominale de 578mAh, ce qui se traduirait par une capacité typique de 590mAh, ce qui serait conforme à la Galaxy Watch 5 Pro.

Que pourrait être le prix de la Galaxy Watch 7 ?

Nous n'avons pas encore de fuites de prix pour la série Galaxy Watch 7. Cependant, nous pouvons tirer quelques conclusions raisonnables basées sur le prédécesseur, la série Galaxy Watch 6. Le prix de départ de la série Galaxy Watch 6 était de 300 $ aux États-Unis pour sa plus petite variante de 40 mm et uniquement Wi-Fi.

Devriez-vous attendre la Samsung Galaxy Watch 7 ?

Si vous recherchez une bonne montre intelligente, il n'y a vraiment pas besoin d'attendre la Galaxy Watch 7. Les Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic sont disponibles depuis un peu moins de quatre mois et offrent toujours un ensemble robuste de fonctionnalités et un soutien logiciel futur suffisant. Malgré des problèmes mineurs avec la précision des capteurs, ils se distinguent comme d'excellentes montres intelligentes dans l'ensemble.

La Samsung Galaxy Watch 7 promet des améliorations significatives et pourrait bien redéfinir les attentes en matière de montres intelligentes pour Android. Restez à l'écoute pour la confirmation officielle et le lancement potentiel lors de l'événement Galaxy Unpacked de juillet 2024!