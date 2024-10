La Rolex Submariner : la montre la plus iconique du monde enfin célébrée dans un ouvrage officiel

La Rolex Submariner, souvent considérée comme la montre la plus connue et reconnue au monde, fait l’objet d’un ouvrage d’exception. Intitulé “Oyster Perpetual Submariner – La clé des profondeurs”, ce livre, validé officiellement par Rolex, plonge au cœur de l’histoire fascinante de cette montre légendaire.

Une validation inédite de Rolex : un événement pour les collectionneurs

Le simple fait que Rolex approuve ce livre est déjà un événement remarquable dans le monde de l’horlogerie. La maison suisse est réputée pour son extrême discrétion et sa réticence à collaborer avec des publications externes. Pourtant, l’auteur de cet ouvrage a eu un accès exclusif aux archives de la marque, offrant ainsi aux lecteurs des informations inédites et précieuses sur la Submariner.

La publication de ce livre par le prestigieux magazine *Wallpaper* ajoute une touche d’excellence à l’ouvrage, qui se distingue par son design élégant et ses illustrations captivantes. Cette première édition marque également le début d’une série de livres consacrés aux modèles emblématiques de Rolex, tous approuvés par la maison horlogère.

La Submariner : une histoire de 71 ans, célébrée dans un ouvrage de référence

Bien que lancée en 1953, la Submariner n’a jamais cessé de captiver les amateurs d’horlogerie. Son design unique, ses caractéristiques techniques innovantes et son rôle historique dans le monde de la plongée en ont fait une montre culte. Ce livre de 252 pages, écrit par l’expert horloger Nicholas Foulkes, retrace les 71 ans d’histoire de la Submariner et met en lumière les évolutions qui ont façonné ce modèle légendaire.

Le livre explore les détails techniques qui ont fait la renommée de la Submariner, ainsi que les récits de ceux qui ont eu la chance de tester les prototypes de la montre dans des conditions extrêmes. Ce voyage dans le temps révèle l’influence déterminante de la Submariner dans l’univers de la plongée sous-marine, mais aussi son ascension en tant qu’icône de luxe, bien au-delà des cercles de sportifs.

Une montre aux multiples variantes, scrutée par les collectionneurs

La Rolex Submariner, produite sans interruption depuis sa création, a vu naître de nombreuses variantes qui fascinent les collectionneurs du monde entier. Les amateurs expérimentés apprécient les subtiles différences entre les modèles, telles que les fameuses « grandes couronnes », les cadrans avec un petit « T » indiquant l’utilisation de tritium ou encore les couronnes qui rappellent la silhouette de Bart Simpson.

Chacune de ces variantes est analysée dans le livre, offrant aux lecteurs une véritable encyclopédie visuelle des Submariner à travers les âges. Chaque page invite à découvrir les évolutions qui ont contribué à faire de cette montre bien plus qu’un simple outil de plongée.

La Rolex Submariner : symbole de luxe et de performance

Au-delà de ses performances techniques, la Submariner est devenue un symbole de statut et de réussite. Alors qu’elle était à l’origine destinée aux plongeurs et aux professionnels, elle s’est imposée dans les années 1970 et 1980 comme une montre de luxe convoitée par les élites du monde entier. En effet, dans les années 1960, un sous-officier américain pouvait s’offrir une Submariner en économisant un mois de salaire. Aujourd’hui, cette montre est devenue un objet de prestige, jalousement recherché par les collectionneurs et amateurs de haute horlogerie.

Cette transition d’une montre fonctionnelle à un symbole de luxe est une des facettes les plus intrigantes de l’histoire de la Submariner. Nicholas Foulkes explore en profondeur cette évolution, en retraçant les moments clés qui ont conduit à l’ascension de la Submariner sur la scène internationale.

Une bible pour les amateurs d’horlogerie et de design

Ce livre n’est pas seulement un hommage à la Submariner, mais une véritable bible pour les amateurs d’horlogerie. Grâce à l’accès privilégié aux archives de Rolex, les collectionneurs et passionnés peuvent découvrir des anecdotes inédites, des récits fascinants et une multitude de détails qui enrichissent la légende de la Submariner.

Dans une ère où Internet fournit une masse d’informations instantanées, cet ouvrage propose une approche plus approfondie, offrant aux fans une collection organisée de données et d’histoires autour de la montre. Ce livre à couverture rigide, proposé au prix d’environ 150 €, est un véritable objet de collection en lui-même, que tout amateur de montres voudra exhiber fièrement sur sa table basse ou sa bibliothèque.

Un premier tome d’une série attendue

Cette publication n’est que le premier tome d’une série dédiée aux modèles Rolex les plus emblématiques, tous validés par la maison. Ce partenariat exclusif entre Rolex et l’éditeur promet d’offrir une collection de livres de référence pour les années à venir, explorant en détail l’histoire et les spécificités des montres qui ont marqué l’histoire de l’horlogerie.

Avec ce premier livre consacré à la Submariner, Rolex confirme non seulement l’importance historique de ce modèle, mais renforce aussi son statut d’icône intemporelle, dont l’influence dépasse largement les frontières du monde de la plongée. Il s’agit d’une œuvre incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’univers des montres et à l’héritage unique de Rolex.