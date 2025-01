Dans l’univers fascinant de la haute horlogerie, certaines montres divisent les passionnés autant qu’elles les fascinent. La Rolex GMT-Master II « Root Beer » fait assurément partie de ces garde-temps qui suscitent des réactions tranchées. À l’image de la boisson américaine dont elle tire son surnom, on l’adore ou on la boude. (Une petite confidence : j’ai mis des années à apprécier ses teintes chaudes, mais aujourd’hui je ne peux plus m’en passer.)

L’évolution d’une icône horlogère

La saga commence en 1970 avec la référence 1675/3, une montre qui associait déjà l’acier et l’or jaune dans une composition bichromatique audacieuse. Son cadran brun profond et sa lunette aux teintes crème et marron lui ont rapidement valu ce surnom évocateur de « Root Beer. Un petit clin d’œil historique : cette montre était particulièrement appréciée de Clint Eastwood, qui la portait régulièrement tant sur les plateaux de tournage que dans sa vie quotidienne.

Une nouvelle interprétation pour notre époque

En 2018, la manufacture genevoise réinvente sa GMT-Master II « Root Beer » avec non pas une, mais deux versions contemporaines. La première, la référence 126715CHNR, se pare intégralement d’or Everose à 41 900 euros. La seconde, la référence 126711CHNR, propose une alliance d’acier et d’or Everose (Rolesor) plus accessible à 16 800 euros. Ces nouvelles déclinaisons s’éloignent pourtant de l’esprit originel avec leur cadran noir et leur lunette en céramique bicolore noir et brun.

Une construction technique irréprochable

Le calibre manufacture 3285 qui anime ces modèles témoigne du savoir-faire technique de Rolex. Ce mouvement automatique à échappement Chronergy offre une réserve de marche généreuse de 70 heures. Les finitions Côtes de Genève et les ponts perlés illustrent l’attention portée aux moindres détails.

Le boîtier de 40 millimètres de diamètre présente une épaisseur maîtrisée de 12 millimètres. L’étanchéité est garantie jusqu’à 100 mètres, une caractéristique essentielle pour une montre de voyage. Le bracelet Oyster, qu’il soit en Rolesor ou en or Everose intégral, se distingue par son confort exceptionnel grâce au système d’extension Easylink de 5 millimètres.

Une dualité fascinante

Les nouvelles « Root Beer » séduisent par leur perfection technique presque intimidante. Mais n’ont-elles pas perdu en chemin ce petit grain de folie qui faisait le charme de l’originale ? La version vintage avait ce je-ne-sais-quoi d’excentrique, une élégance décontractée de gentleman-aventurier qui semble s’être diluée dans la modernité. (Je garde un souvenir ému de ma première rencontre avec une 1675/3 dans une boutique parisienne – son cadran brun chatoyant m’avait littéralement hypnotisé.)

Le marché de l’occasion : une alternative séduisante

Pour les amateurs de la saveur originelle, le marché vintage offre de belles opportunités. Une référence 16753 ou 16713 en bon état s’échange entre 10 000 et 13 000 euros. Ces modèles conservent l’esprit initial de la « Root Beer » avec leur lunette marron et crème caractéristique.

Les nouvelles versions représentent indéniablement l’excellence horlogère moderne. La lunette en céramique Cerachrom bicolore, inrayable et inaltérable, témoigne des avancées technologiques. Le spiral Parachrom paramagnétique assure une précision chronométrique remarquable de ±2 secondes par jour.

Un rêve d’amateur

Et si Rolex nous surprenait lors du prochain salon Watches and Wonders avec une réinterprétation plus fidèle à l’esprit originel ? Une version en acier et or jaune, montée sur un bracelet Jubilé bicolore, avec un sublime cadran brun profond et une lunette en céramique aux teintes marron et crème… Un amateur peut toujours rêver, non ?

La « Root Beer » moderne illustre parfaitement l’évolution de l’horlogerie de luxe : plus sophistiquée, plus robuste, mais peut-être moins romantique. Une chose est sûre : qu’elle soit vintage ou contemporaine, cette montre ne laisse personne indifférent. Elle continue de fasciner les collectionneurs et de faire rêver les passionnés, prouvant que certaines saveurs horlogères sont véritablement intemporelles.