La Rolex GMT-Master d’Edgar Mitchell : un trésor lunaire en vente aux enchères

Alors que la cote des montres de sport Rolex, notamment la GMT-Master et la Submariner, subit une baisse sur le marché de l’occasion et du néo-vintage, un modèle exceptionnel fait exception à la règle : la Rolex GMT-Master (Réf. 1675) portée par l’astronaute américain Edgar Mitchell lors de la mission Apollo 14. Cette pièce historique, actuellement proposée par RR Auctions, connaît une hausse constante de sa valeur.

une montre portée lors de la mission Apollo 14

En janvier 1971, Edgar Mitchell est devenu le sixième homme à marcher sur la Lune, lors de la mission Apollo 14. Pendant cette expédition de neuf jours, Mitchell a passé neuf heures à explorer la surface lunaire. Si l’astronaute portait une Omega Speedmaster Professional, montre officiellement utilisée par la NASA pour les missions lunaires, il avait également emporté une Rolex GMT-Master. Des images d’archives montrent Mitchell portant cette montre avant le vol ainsi qu’à l’intérieur du module de commande. Toutefois, il est difficile d’affirmer avec certitude s’il l’a portée sur la Lune.

Ce qui rend cette pièce encore plus unique, c’est qu’elle fait partie des deux seules Rolex ayant été portées dans l’espace à être mises en vente aux enchères. Cette rareté, combinée à son histoire fascinante, fait de cette montre un objet convoité par les collectionneurs et les amateurs de montres vintage.

une montre emblématique avec une lunette « Pepsi »

La Rolex GMT-Master Réf. 1675 d’Edgar Mitchell est une véritable icône. Ce modèle en acier inoxydable arbore un cadran noir avec une lentille Cyclope, permettant d’amplifier la date, ainsi qu’un bracelet Oyster classique avec une boucle à maillons pliés. Mais ce qui distingue vraiment cette montre, c’est sa lunette rouge et bleue rotative, surnommée « Pepsi » par les passionnés de Rolex, en référence à la célèbre boisson gazeuse.

Cette combinaison de couleurs emblématique a été conçue à l’origine par Rolex pour Pan American World Airways afin d’aider les pilotes à suivre simultanément l’heure locale et l’heure GMT (Greenwich Mean Time). Grâce à sa lunette bicolore et à sa trotteuse de 24 heures, la montre permet d’afficher deux fuseaux horaires simultanément, une fonctionnalité précieuse pour les voyageurs et les explorateurs du monde, voire de l’espace.

un témoignage gravé sur le fond de boîte

Outre son esthétique intemporelle, la GMT-Master d’Edgar Mitchell est rendue encore plus spéciale par une inscription gravée sur le fond de boîte. Ce message personnel de l’astronaute indique : « Worn by Cdr. E. Mitchell on Apollo 14, 1971, To Karlin—My Daughter » (Portée par le Cmdr E. Mitchell lors d’Apollo 14, 1971, Pour Karlin—Ma Fille). Ce témoignage familial ajoute une dimension sentimentale à cette montre déjà exceptionnelle, renforçant son statut d’objet de collection historique.

Accompagnée d’un certificat d’authenticité signé par Edgar Mitchell lui-même, cette montre rare présente quelques légères rayures, mais loin de diminuer sa valeur, ces traces du temps ne font qu’ajouter au charme historique de l’objet.

une enchère en pleine ascension

Mise en ligne le 26 septembre 2024, la Rolex GMT-Master d’Edgar Mitchell a déjà suscité un vif intérêt. À ce jour, 13 enchères ont été enregistrées, portant l’offre actuelle à 32 211 €, avec encore 23 jours avant la clôture de la vente prévue le 24 octobre 2024. Compte tenu de l’histoire fascinante de cette montre, il est fort probable que ce montant continue de grimper dans les semaines à venir.

Les modèles de GMT-Master dotés d’une provenance remarquable ou d’un passé captivant ont tendance à attirer des enchères élevées lors des ventes. Par exemple, l’autre GMT-Master ayant voyagé dans l’espace, qui appartenait à l’astronaute américain Ron Evans, avait été adjugée à 131 450 € lors d’une vente aux enchères en 2009. Ce précédent laisse présager un résultat spectaculaire pour cette vente en cours.

le marché de l’occasion et des montres vintage en mutation

Contrairement à cette pièce exceptionnelle, le marché des montres de sport Rolex en général connaît actuellement une certaine dévaluation. Les modèles emblématiques comme la GMT-Master et la Submariner, qui ont longtemps bénéficié d’une forte demande sur le marché de l’occasion, voient aujourd’hui leur cote baisser dans certaines catégories, notamment pour les versions récentes et sans provenance particulière. Les collectionneurs se tournent désormais de plus en plus vers des pièces rares et chargées d’histoire, comme la montre d’Edgar Mitchell.

Il est intéressant de noter que cette tendance à la baisse sur le marché de l’occasion touche principalement les modèles produits en série ces dernières années. En revanche, les montres historiques, associées à des événements marquants ou à des personnalités emblématiques, continuent de susciter l’engouement des collectionneurs et de maintenir, voire d’augmenter, leur valeur.

un objet mythique pour les passionnés d’horlogerie et d’histoire

La mise aux enchères de la Rolex GMT-Master d’Edgar Mitchell est une occasion unique d’acquérir une montre légendaire ayant participé à l’une des plus grandes aventures de l’humanité. Son lien avec la mission Apollo 14 et l’astronaute américain en fait un objet d’une valeur historique inestimable, qui dépasse de loin celle d’une montre de luxe traditionnelle.

Pour les passionnés d’horlogerie, les collectionneurs de montres vintage, et les amateurs d’exploration spatiale, cette montre incarne une combinaison parfaite de performance, de design intemporel et d’héritage historique. Que son prochain propriétaire soit un passionné de montres ou un amateur d’histoire, il pourra se targuer de posséder une pièce réellement unique.