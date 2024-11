La Rolex Daytona « Paul Newman » de Tom Brady en or et noir pourrait atteindre 900 000 $ aux enchères

Pour la première fois, Tom Brady s’associe à Sotheby’s pour mettre en vente une sélection de ses montres et souvenirs sportifs, parmi lesquels une Rolex Daytona « Paul Newman » estimée à près de 900 000 $.

Une vente exclusive de montres et souvenirs sportifs de l’icône Tom Brady

Dans une vente historique, Sotheby’s dévoile son catalogue « GOAT Collection : montres et trésors de Tom Brady », une collection de montres et objets uniques ayant appartenu au légendaire quarterback américain. Cette vente inclut des pièces d’exception, mais le joyau reste sans conteste une Rolex Daytona « Paul Newman » Ref. 6241 de la fin des années 1960. Cette montre d’une rareté exceptionnelle pourrait atteindre un montant record de 900 000 $, une estimation qui en dit long sur son prestige.

Dans un communiqué, Brady explique cette démarche symbolique, marquant son passage vers une nouvelle étape de sa vie. « En vieillissant, on comprend que le temps est tout. Où l’on met son énergie reflète directement ses valeurs », souligne-t-il. En mettant ces objets en vente, Brady espère qu’ils trouveront des collectionneurs qui les apprécieront autant que lui.

La Rolex Daytona Ref. 6241 : une montre rare et convoitée

La Rolex Daytona Ref. 6241 « Paul Newman » que Tom Brady met en vente n’est pas une montre ordinaire. Ce modèle, souvent appelé « John Player Special » en raison de son cadran noir et or rappelant les couleurs de l’écurie de Formule 1 des années 1970, est l’un des plus recherchés des collectionneurs. Les montres Daytona de ce type apparaissent rarement sur le marché, avec seulement une poignée de modèles connus dans le monde. Brady a arboré cette montre pour la première fois lors de la saison NFL 2023 et elle l’a accompagné lors de son intronisation au Hall of Fame des Patriots.

Les montres « Paul Newman » de Rolex sont célèbres pour leurs designs distinctifs, appréciés tant pour leur esthétique que pour leur histoire dans le monde de l’horlogerie. Cette pièce, estimée à 900 000 $, suscite déjà un engouement important parmi les collectionneurs.

Des pièces horlogères d’exception signées Richard Mille et Patek Philippe

En plus de la Rolex Daytona, la collection de Tom Brady inclut d’autres montres remarquables, comme une Richard Mille Ref. RM65-01 au cadran squeletté, estimée entre 250 000 et 450 000 $. Cette montre est un modèle complexe, connu pour son innovation technique et son allure audacieuse.

Autre pièce d’exception : une Patek Philippe TBXII Grande Complication de 1917, vendue par Tiffany & Co. Cette montre de collection, qui pourrait atteindre entre 200 000 et 400 000 $, représente une époque où l’horlogerie était un art de haute précision. Chaque détail de cette montre met en avant le savoir-faire horloger de Patek Philippe, associé à l’élégance intemporelle de Tiffany & Co.

En tout, ce sont 21 montres d’exception issues de la collection personnelle de Brady qui seront proposées aux enchères, chacune avec une histoire et une signification propres.

Les souvenirs sportifs de Tom Brady en vente, symbole d’une carrière historique

Les amateurs de sport ne seront pas en reste : Sotheby’s met également aux enchères 20 souvenirs sportifs ayant marqué les moments clés de la carrière de Brady. Parmi eux, un maillot des Buccaneers de Tampa Bay, porté lors d’un match de 2021 où il a battu le record de yards de passes en NFL. Cette pièce iconique, estimée à près de 600 000 $, symbolise la rencontre de Brady avec son ancien club, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Ces objets ne se contentent pas de témoigner des records de Tom Brady ; ils incarnent aussi l’esprit de compétition et de réussite qui a jalonné toute sa carrière. Brahm Wachter, responsable des objets de collection modernes chez Sotheby’s, s’est dit impressionné par la valeur historique de chaque pièce, qui reflète les moments forts d’une carrière de légende dans le football américain.

Détails de l’exposition et de la vente aux enchères

La vente aux enchères de la collection « GOAT » de Tom Brady aura lieu en direct à New York le 10 décembre, offrant une occasion unique aux amateurs d’acquérir une partie de l’histoire sportive et horlogère de ce joueur mythique. Avant l’événement, Sotheby’s proposera une exposition gratuite ouverte au public à partir du 5 décembre, permettant aux passionnés de découvrir ces trésors de près.

Pour les collectionneurs et fans de Tom Brady, cette vente est une chance inédite d’obtenir des objets ayant marqué la carrière du joueur, ainsi que des pièces horlogères rares d’une valeur inestimable. Chacune de ces montres et souvenirs sportifs raconte une histoire unique, rappelant non seulement les records sportifs de Brady, mais aussi son influence durable dans le monde du sport et du luxe.

