La Rolex Daytona Le Mans voit son prix s’envoler à plus de 320 000 $

Le chronographe le plus convoité de l'année dernière devient encore plus désirable après le retrait du modèle Daytona Le Mans de Rolex de son catalogue.

Une surprise et une flambée des prix

Rolex a créé la surprise le 1er juillet dernier en dévoilant une Cosmograph Daytona en or blanc pour marquer le centenaire de la légendaire course des 24 heures du Mans. Dix mois plus tard, lors du premier jour de Watches of Wonders, l'entreprise a annoncé que la montre était retirée du marché.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui convoitaient ce qui est sans doute le chronographe le plus désirable de cette décennie, mais excellente nouvelle pour ceux qui ont réussi à en acheter un, car leur valeur de revente a explosé cette semaine. Avant Watches and Wonders, la montre se négociait autour de 180 000 $, déjà un prix nettement supérieur à son prix de détail de 51 400 $, mais aujourd'hui, le même modèle, neuf avec son ensemble complet, est proposé à plus de 320 000 $.

Il est important de noter que les prix affichés ne se traduisent pas nécessairement par des ventes concrétisées. Le suivi de Chrono24 montre une augmentation des prix de 23% cette semaine, passant de 225 000 $ à 273 500 $ en moyenne.

Un modèle en hommage à une course mythique

Rolex a présenté cette nouvelle montre en or blanc 18 carats avec un cadran panda inversé à la Paul Newman et une modification légère du mécanisme du calibre habituel 4131 (introduit plus tôt en 2023) qui transforme le sous-cadran chronographe de 12 heures en un compteur de 24 heures en hommage à la course des 24 heures du Mans.

Paul Newman n'est pas seulement éternellement associé à la Rolex Daytona, il était également un passionné de courses d'endurance automobile et a terminé deuxième au général des 24 Heures du Mans en 1979, finissant premier dans sa catégorie avec ses coéquipiers Dirk Barbour et Rolf Stommelen dans une Porsche 935.

Le mouvement modifié a reçu une nouvelle référence, le calibre 4132 (aucune information sur son éventuelle discontinuité), et il y a eu également un changement sur la lunette en Cerachrom noir avec le nombre 100 inscrit en rouge.

Les collectionneurs de Rolex ont comparé le look de cette Daytona très convoitée à celui de la vintage Daytona 6263. « Rolex le refait en lançant un nouveau modèle Daytona pour commémorer le centenaire de la course du Mans. Prenez mon argent maintenant, » a déclaré Paul Altieri, PDG de la grande société de commerce de montres Rolex, Bob's Watches, et passionné collectionneur de la marque.

« J'adore le cadran Panda qui rappelle les jours vintage du modèle 6263. Quelle sortie sensationnelle, » a-t-il ajouté.