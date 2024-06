La Rolex Day-Date blanche à chiffres romains déconstruits : Une merveille au poignet !

La nouvelle Rolex Day-Date 36 mm référence 128238 avec son cadran blanc et ses chiffres romains revisités est sans doute la configuration parfaite de ce modèle iconique. Une montre de rêve qui allie élégance intemporelle et modernité.

Un design subtil et raffiné

Les chiffres romains ne sont pas une nouveauté sur la Day-Date 36 mm, mais cette nouvelle version déconstruite, déjà présente sur le modèle 40 mm, apporte une touche de fraîcheur. Inspirés des index bâton classiques, ces chiffres surdimensionnés jouent avec la lumière grâce à leurs angles biseautés. Ils s’accordent parfaitement au style général de la montre, rappelant à la fois le design des aiguilles et la lunette cannelée.

Cadran blanc brillant

Chiffres romains déconstruits en or jaune

Aiguilles et index assortis

Un boîtier en or jaune 18 carats

Avec ses 36 mm de diamètre, 43,3 mm de longueur de cornes et 11,7 mm d’épaisseur, le boîtier en or jaune 18 carats de la Day-Date offre des proportions parfaites. Qu’il s’agisse d’un poignet de 17 ou 18,5 cm, cette montre s’adapte à toutes les morphologies avec élégance. Le seul petit bémol : les cornes entièrement polies, qui contrastent moins avec la lunette cannelée que les anciennes versions aux cornes brossées.

Un mouvement de haute précision

À l’intérieur de la Day-Date bat le calibre 3255, un mouvement automatique quasi parfait introduit en 2015 et optimisé en 2023. Avec ses 70 heures de réserve de marche et sa précision de ±2 secondes par jour en moyenne, il permet de porter la montre du vendredi soir au lundi matin sans avoir à la remettre à l’heure. De plus, une étanchéité à 100 mètres assure une protection optimale à ce précieux garde-temps.

Le prix de la perfection

Bien sûr, la perfection a un prix : 37 900 € pour cette Rolex Day-Date 36 mm en or jaune avec cadran blanc et chiffres romains déconstruits (ref. 128238). Un montant qui restera probablement inaccessible pour beaucoup d’entre nous, mais qui se justifie par la qualité exceptionnelle de ce modèle iconique.

Si vous en avez l’occasion, je vous recommande vivement d’essayer une Day-Date en or. Son poids surprenant, son confort au poignet et son allure inimitable vous feront immédiatement succomber à son charme. Quant à moi, je continuerai à rêver de cette merveilleuse Rolex Day-Date, ma configuration préférée à ce jour.