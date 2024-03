La révolution horlogère à moins de 2 000€ : le chronographe Tissot PR516

Revivez l'âge d'or des chronographes de course avec le nouveau Tissot PR516. Mariant à la perfection le style vintage et les raffinements modernes, ce garde-temps est destiné à devenir le nouveau chouchou des amateurs d'horlogerie à un prix défiant toute concurrence.

Un design qui marque les esprits

Le boîtier en acier inoxydable de 41mm du Tissot PR516 Chronographe se distingue par son allure musclée, rappelant les designs robustes des années 70. Avec son diamètre généreux et son épaisseur de 13,7mm, ce modèle capte l'esprit sportif de l'époque tout en intégrant des améliorations modernes :

Bezel tachymètre/pulsations : une touche vintage avec un insert en verre minéral.

Finitions soignées : alternance de surfaces brossées et de chanfreins polis pour une présence remarquée au poignet.

Fond de boîtier saphir : une rareté à ce niveau de prix, offrant une vue sur le mécanisme interne.

Un cadran raffiné et lumineux

Tout en restant fidèle au design original, le cadran du Tissot PR516 Chronographe a été sublimé pour offrir une expérience visuelle plus riche et plus luxueuse :

Subdials avec anneaux d'azurage argentés : apportant une brillance et une complexité accrus.

Aiguilles et indices modernisés : pour une lisibilité et une élégance améliorées.

Touches de couleur audacieuses : l'orange vif des aiguilles du chronographe assure une excellente lisibilité.

Une mécanique de précision

Sous son élégante façade, le Tissot PR516 Chronographe abrite le mouvement chronographe à remontage manuel ETA/Valjoux A05.291, offrant une réserve de marche substantielle de 60 heures :

Héritage Valjoux 7750 : une plateforme de mouvement robuste et fiable.

Finitions simples mais efficaces : bien que l'esthétique du mouvement puisse être perçue comme basique, sa fiabilité n'est pas à remettre en question.

Un bracelet métallique aux détails soignés

Le bracelet en acier inoxydable à trois maillons ne se contente pas d'être fonctionnel, il ajoute une touche de sophistication grâce à ses finitions minutieuses :

Maillons arrondis : pour un jeu de lumière dynamique.

Finitions brossées avec chamfreins polis : créant un lien visuel avec les chanfreins des cornes.

Une offre incontournable sur le marché

Le Tissot PR516 Chronographe représente une avancée significative pour la marque, connue pour ses montres sportives vintage abordables. Son allure athlétique des années 70, associée à des finitions réfléchies et des performances impressionnantes, en fait un concurrent sérieux face à des modèles bien plus onéreux.

Prix compétitif : proposé à 1 850€, ce modèle offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Disponibilité : déjà disponible chez les revendeurs agréés, il est prêt à conquérir le cœur des passionnés.

Le Tissot PR516 Chronographe s'affirme comme un choix judicieux pour ceux qui cherchent à s'offrir une pièce d'horlogerie emblématique sans compromis sur la qualité ou le style. Avec ce modèle, Tissot continue de prouver sa maîtrise dans la création de montres au design vintage inspiré, dotées de caractéristiques modernes, le tout à un prix accessible. Une opportunité à ne pas manquer pour enrichir votre collection avec une montre qui allie histoire, performance et esthétique.