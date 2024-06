La révolution des wearables, plus de deux décennies d’innovation

Il est fascinant qu’une montre intelligente puisse nous fournir des données sur le sommeil ou des informations en temps réel sur un exercice. La révolution de ces appareils semble nouvelle, mais c’est en réalité une histoire de plus de deux décennies, caractérisée par l’innovation et le désir constant d’améliorer la vie quotidienne.

Les débuts des dispositifs vestibles

Les wearables, ou dispositifs vestibles, sont conçus pour être portés sur le corps comme des accessoires. Cela inclut les montres intelligentes, les écouteurs sans fil, les bandes fitness et bien plus, capables de fournir des données en temps réel et d’améliorer la connectivité, la santé et le bien-être.

L’introduction en 1999 du Samsung SPH-WP10, le premier téléphone-montre commercialisé au monde, semblait sortie d’un roman de science-fiction. À cette époque, les téléphones portables étaient encore une nouveauté pour beaucoup de gens, et une montre permettant de passer des appels téléphoniques a démontré le grand potentiel de ces dispositifs.

Les avancées au fil des années

Au fil des ans, les avancées ont continué : les premiers écouteurs Bluetooth de Samsung en 2005, la première smartwatch avec connectivité 3G en 2014 avec la Gear S, ou la première à suivre la composition corporelle avec la Galaxy Watch4 en 2020. Chaque génération d’innovations a introduit des améliorations significatives, de l’incorporation d’écrans tactiles et de fonctions de surveillance de la santé à l’intégration de la connectivité avancée et des applications intelligentes.

Aujourd’hui, il est impressionnant de voir ce que peuvent faire des dispositifs comme la Galaxy Watch6, qui possède des capteurs pour évaluer le sommeil, mesurer la composition corporelle ou la santé cardiaque, et même des fonctions pour détecter les chutes chez les personnes à risque. Un ensemble complet de solutions qui motive des millions de personnes à adopter un mode de vie plus sain.

Une époque déterminante

Chez Samsung, nous avons commencé l’année en présentant le nouveau Galaxy S24, notre premier smartphone avec intelligence artificielle (IA). Lors de ce même événement, nous avons également introduit ce que nous espérons être la prochaine étape dans le monde des dispositifs vestibles : le Galaxy Ring, notre wearable le plus petit, qui fournira des informations de bien-être 24 heures sur 24.

Ce nouvel anneau intelligent offrira bientôt des informations complètes basées sur des données de santé recueillies jour et nuit, pour introduire une nouvelle manière de surveiller le bien-être quotidien.

L’avenir des wearables avec l’IA

Le lancement du nouveau Galaxy Ring sera complété par des nouveautés basées sur l’IA pour améliorer les populaires fonctions de santé des montres intelligentes Galaxy Watch. Avec des scores d’énergie pour une meilleure compréhension de l’état de santé quotidien, un algorithme de sommeil IA pour fournir des informations détaillées sur les nuits de repos, ou des mesures intelligentes pour un entraînement plus personnalisé.

Plus les gens disposeront de ces avancées en matière de suivi de la santé, plus l’impact positif sur le bien-être de tous sera grand. C’est pourquoi nous présentons également des dispositifs qui élargissent l’accès à ces expériences, comme le nouveau Galaxy Watch FE, qui introduit à plus de personnes les fonctions avancées de surveillance de la santé et de la condition physique de nos meilleures smartwatches.

Une histoire d’innovation continue

Ainsi, l’évolution des dispositifs wearables est une histoire intéressante d’innovation continue, visant en permanence à améliorer la vie quotidienne des gens grâce à la technologie. Cette histoire, loin de se terminer, se poursuit avec chaque lancement, promettant un avenir encore plus connecté et sain pour tous.