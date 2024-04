La révolution chez Tudor : lancement d’un nouveau GMT « Coke » et d’un Black Bay entièrement en or

Grande nouveauté chez Tudor présentée à Genève : un GMT plus petit et plus fin tant attendu par les amateurs de la marque. Après l'introduction du Black Bay GMT en 2018 et du Black Bay Pro en 2022, Tudor répond enfin à la demande pour un modèle plus adapté aux poignets fins avec le Black Bay 58 GMT, une version innovante qui marque un tournant dans la collection.

Un design repensé pour plus d'ergonomie

Le nouveau Black Bay 58 GMT conserve l'essence de son prédécesseur mais se présente dans un boîtier de 39 mm, une taille qui rend hommage aux modèles de la marque des années 1950. Il se distingue par un bisel en aluminium couleur « Coke » bordeaux et noir et une échelle horaire dorée, associée à un cadran noir bombé orné d'éléments dorés sur les indices et les aiguilles en forme de flocon de neige.

: Pour s'adapter à cette nouvelle taille, Tudor a développé un tout nouveau calibre, le GMT Manufacture Calibre MT5450-U, certifié par le COSC et METAS, offrant une réserve de marche de 65 heures. Précision et durabilité : Avec une précision de 0/+5 secondes par jour et une résistance magnétique de 15 000 gauss, ce modèle est conçu pour résister aux défis les plus exigeants.

Le Black Bay 58 GMT : un modèle de fonctionnalité et de style

Le Black Bay 58 GMT est un choix parfait pour ceux qui préfèrent un reloj outil robuste équipé d'une fonction GMT mais qui trouvent les modèles précédents trop imposants. Offrant une étanchéité jusqu'à 200 mètres et une réserve de marche adaptée pour les longs week-ends, ce modèle est à la fois pratique et élégant.

: Il est disponible avec un bracelet en acier inoxydable de style riveté à trois maillons ou une bracelet en caoutchouc noir, tous deux équipés du fermoir ajustable « T-fit » de Tudor. Prix accessible : Proposé entre 4 000 et 4 200 euros, il offre des fonctionnalités similaires au Rolex GMT-Master II mais à une fraction du prix, le rendant accessible à un plus large public.

Une réponse aux attentes des collectionneurs

Avec un boîtier de 12,8 mm d'épaisseur, le Black Bay 58 GMT est nettement plus fin que le Black Bay Pro et reste fidèle au bisel bidirectionnel de 24 heures, favori des fans, permettant le suivi facile de trois fuseaux horaires. Bien que son design « Coke » doré puisse ne pas plaire à tous, la nouvelle ergonomie de la boîte représente une avancée majeure, promettant de nouvelles variantes de couleurs dans les années à venir.

: Le design audacieux et raffiné de ce nouveau modèle symbolise l'évolution de Tudor vers une offre qui combine tradition et innovation technologique. Attrait futur : La flexibilité de ce nouveau design augure bien pour l'avenir, avec la possibilité d'introduire de nouvelles combinaisons de couleurs qui raviront les collectionneurs autour du globe.

Le luxe accessible avec le nouveau Black Bay en or

La nouvelle version tout en or du Black Bay 58, avec son cadran vert doré et ses marqueurs assortis, est un autre point fort de la collection. Ce modèle en or 18 carats, étanche jusqu'à 200 mètres, est un excellent choix pour ceux qui recherchent le luxe et la performance.