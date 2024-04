La Renaissance d’un Classique : A. Lange & Söhne Dévoile le Nouveau Datograph Up/Down à Watches and Wonders 2024

À l'occasion du 25ème anniversaire du Datograph Up/Down, A. Lange & Söhne révèle une nouvelle édition de ce chronographe d'exception lors de Watches and Wonders 2024, confirmant son statut de pièce emblématique dans le monde de la haute horlogerie.

Une histoire de renouveau et d'innovation

Il y a trente ans, la manufacture horlogère de Glashütte, A. Lange & Söhne, marquait le renouveau de l'horlogerie saxonne de précision avec la présentation de quatre montres dotées de mouvements exclusifs. Parmi celles-ci, la Lange 1 et la Datograph, un chronographe lancé cinq ans plus tard sous la direction de Günter Blümlein et Walter Lange, qui ont joué un rôle crucial dans la rétablissement de cette marque prestigieuse après la réunification allemande.

La Datograph est équipée d'un mécanisme de chronographe à roue à colonnes, une fonction retour en vol et une grande date, une première pour un chronographe mécanique.

Cette pièce a posé de nouveaux jalons dans la précision horlogère dès son introduction à Baselworld en 1999.

En 2012, le modèle a été enrichi d'un indicateur de réserve de marche et d'une réserve de marche prolongée à 60 heures, d'où le nom Datograph Up/Down.

Un design emblématique célébré par une nouvelle édition

Pour célébrer le 25ème anniversaire du Datograph Up/Down, A. Lange & Söhne propose une nouvelle version de ce chronographe exceptionnel. Outre les combinaisons de boîtier en platine/noir et or rose/noir, une nouvelle option en or blanc avec cadran bleu est maintenant disponible, conservant les dimensions originales de 41.0 mm x 13.1 mm.

La configuration du cadran respecte des calculs géométriques précis, formant un triangle équilatéral avec la grande date à 12 heures comme sommet et les compteurs auxiliaires comme base.

Les sous-cadrans de cette dernière version arborent une teinte rhodium, se détachant élégamment sur le fond bleu foncé.

Les aiguilles luminescentes et les index en bâtons ainsi que l'échelle tachymétrique renforcent la lisibilité et l'esthétique raffinée du modèle.

Précision et perfection technique

Le Datograph Up/Down est animé par le calibre à remontage manuel L951.6, composé de 451 pièces, assemblé deux fois et fini avec soin. La qualité de finition, typique de A. Lange & Söhne, est exemplaire :

Attention particulière portée aux angles internes des composants du mouvement, comme le basculeur de l'embrayage du chronographe.

Incorporation de ponts en argent allemand non traité et d'un coq de balancier gravé à la main.

Le mécanisme du chronographe, visible à travers le fond en cristal de saphir, démontre la complexité et l'architecture sophistiquée du mouvement.

L'engagement envers l'innovation

Anthony de Haas, directeur du développement produit, souligne que le Datograph représente non seulement un sommet technique mais aussi un pilier de la philosophie de A. Lange & Söhne, visant à explorer continuellement de nouvelles voies dans l'horlogerie de précision.

« Dès il y a 25 ans, nos ingénieurs ont créé un chef-d'œuvre qui allie fonctions sophistiquées et une configuration de cadran bien équilibrée, ce qui fait du Datograph un symbole de notre quête d'excellence. »

Le prix du A. Lange & Söhne Datograph Up/Down est disponible sur demande, reflétant son exclusivité et son statut d'objet de collection prisé.