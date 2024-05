La Racing 40 de Hoffman : Un chronographe aux couleurs estivales incontournables

La marque américaine lance une collaboration estivale avec la galerie Perpétuel basée à Dubaï

Hoffman, une jeune marque américaine passionnée d'automobiles

Hoffman, la jeune marque américaine obsédée par l'automobile, a lancé un nouveau set de montres en collaboration avec Perpétuel Gallery, la destination des collectionneurs de montres à Dubaï.

Hoffman Watches a été lancée en 2016 avec l'ambition de réimaginer le concept bien-aimé du chronographe de course.

Elle produit une gamme de chronographes bi-compax bien conçus avec une variété de mouvements mécaniques et mecaquartz Seiko.

Une nouvelle Racing 40 aux couleurs estivales

La nouvelle version du modèle Hoffman Racing 40 a été créée en jaune, orange, bleu ou rose. Chaque montre est proposée dans un kit comprenant un cordon en cuir fait main et un porte-cartes créés par la société canadienne d'accessoires pour montres Charles Simon, ainsi qu'une paire de lunettes de soleil Akila.

Les sets assortis sont limités à 25 pièces par couleur.

« La collection a été créée en collaboration avec Perpétuel pour évoquer les souvenirs d'une chaude journée d'été, a déclaré Hoffman dans un communiqué. Nous introduisons des combinaisons de couleurs complètement nouvelles et potentiellement inattendues, inspirées des teintes qui prévalent lors d'une visite dans le sud de l'Europe en été. »

De nouveaux éléments de design

Il ajoute : « De plus, nous introduisons notre nouvelle lunette en saphir et notre cadran soleil, chaque montre étant équipée d'un bracelet en toile assorti pour renforcer encore la sensation de légèreté, de chaleur et d'air estival ».

Charles Simon précise : « Ce projet nous a permis de développer un objet parfait pour un usage quotidien tout en offrant le niveau de qualité impeccable que nous défendons. Les détails complexes du cordon, notamment une plaque en laiton enveloppée de cuir de qualité supérieure et ornée de notre logo, témoignent de notre engagement envers l'artisanat contemporain. Chaque étape a été réalisée au Canada, entièrement en interne. Notre design épuré signature est associé à des couleurs vives pour créer un accessoire résolument minimaliste qui est un must pour l'été et pour de nombreuses saisons à venir. »

Caractéristiques techniques et prix

La Hoffman Racing 40 possède un boîtier en acier de 40 mm et un mouvement mecaquartz Seiko VK64. Elle est étanche jusqu'à 50 m. Son prix est de 4 000 AED (environ 850 £ + TVA).

Cette collaboration estivale entre Hoffman et Perpétuel Gallery est une véritable bouffée d'air frais. Avec ses couleurs pop et ses accessoires assortis, elle incarne parfaitement l'insouciance et la joie de vivre des beaux jours.

Le choix audacieux de couleurs vives comme le jaune, l'orange, le bleu ou le rose apporte une touche de fraîcheur bienvenue au classique chronographe de course. La lunette en saphir et le cadran soleil ajoutent une subtile touche de raffinement.

Les amateurs de belle horlogerie et de style apprécieront aussi les cordons en cuir et porte-cartes assortis signés Charles Simon, qui témoignent d'un réel souci du détail.

Avec seulement 25 exemplaires par couleur, ces sets sont de véritables objets de collection qui risquent de partir très vite. Alors, si vous voulez apporter un peu de dolce vita à votre poignet cet été, ne tardez pas trop !