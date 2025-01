La ProPilot X Calibre 400 d’Oris : quand la simplicité cache l’excellence

Au premier regard, la ProPilot X Calibre 400 d’Oris pourrait sembler n’être qu’une simple montre à trois aiguilles avec date. Pas de complications additionnelles, pas de lunette tournante, ni d’insert en céramique. Un cadran bleu avec des index blancs, sans appliques. Et pourtant… Cette montre réveille quelque chose chez l’amateur d’horlogerie, titillant ses sens et l’invitant à s’attarder pour une seconde lecture.

Un design unique qui ne laisse rien au hasard

En y regardant de plus près, la ProPilot X Calibre 400 révèle un langage esthétique unique. Les aiguilles, au design original, survolent un cadran finement grainé. La lunette présente des striures inclinées caractéristiques, tandis que le bracelet anguleux semble émerger naturellement du boîtier. La couronne conique reprend les motifs diagonaux de la lunette, son protège-couronne affichant les mêmes angles marqués que les cornes du bracelet.

(J’ai eu l’occasion de voir cette montre lors du salon Time to Watches à Genève, et je dois avouer que les photos ne rendent pas justice à la qualité des finitions.)

Un bracelet qui repousse les limites du design

Le bracelet à trois mailles combine des maillons centraux droits et des maillons externes biseautés. Sa largeur diminue progressivement avant de s’élargir à nouveau près du fermoir au design distinctif. Le titane, choisi pour le boîtier et le bracelet, offre des avantages tant techniques qu’esthétiques : plus léger que l’acier, il arbore une teinte plus sombre et plus chaleureuse.

L’évolution d’une lignée

Si vous trouvez un air familier à ce design, c’est normal : la collection ProPilot X existe depuis plusieurs années dans la gamme Oris. Mais là où le modèle précédent jouait la carte technique avec son mouvement squelette de 10 jours, son petit compteur des secondes et son indicateur de réserve de marche non-linéaire breveté, cette nouvelle version prend un virage différent. Les designers d’Oris n’ont pas cherché à créer une pièce d’exception avec mouvement apparent, mais plutôt une montre fiable pour un usage quotidien.

Un cadran pensé pour la lisibilité

Même si le cadran est fermé, sa texture granuleuse lui confère une identité unique. Cette finition n’est pas qu’esthétique : elle permet d’éviter les reflets gênants de la lumière. La ProPilot X Calibre 400 s’inscrit ainsi dans la lignée des montres d’aviateur fonctionnelles et lisibles d’Oris. (Une tradition qui remonte à 1910, quand la marque présenta sa première montre de poche pour pilote, suivie en 1917 par une version adaptée en montre-bracelet, puis en 1938 par la première Big Crown.)

Une ergonomie pensée dans les moindres détails

Les surfaces mates dominent l’ensemble de la montre. Le boîtier de 39 mm de diamètre et 11,8 mm d’épaisseur trouve parfaitement sa place sur les poignets fins à moyens. Le titane joue un rôle crucial dans le confort : après ajustement du bracelet, notre exemplaire de test ne pesait que 93 grammes.

Le réglage de l’heure et de la date s’effectue facilement grâce à la couronne vissée généreuse. Le bracelet utilise le système breveté « lift » d’Oris : il suffit de soulever la partie externe comme une ceinture d’avion pour ouvrir le fermoir. Un détail pratique : les maillons sont assemblés par des vis robustes, accessibles d’un seul côté pour l’ajustement.

Le calibre manufacture 400 : une prouesse technique

Le calibre automatique manufacture 400, lancé en 2020, impressionne par ses caractéristiques techniques. Il intègre 30 composants antimagnétiques, offre une réserve de marche de 5 jours (notre test a atteint 5 jours et 9 heures), et ne nécessite un entretien que tous les 10 ans. Cette durée se reflète dans la garantie, extensible de 2 à 10 ans via l’inscription sur le site de la marque.

Des performances chronométriques satisfaisantes

Les critères de précision d’Oris sont stricts : une variation entre -3 et +5 secondes dans les positions individuelles. Notre exemplaire affichait une avance moyenne de 5 secondes par jour, avec un écart maximal de 8 secondes entre les positions. Sur plusieurs semaines au poignet, nous avons noté des variations entre +3 et +15 secondes selon le niveau de remontage. Un remontage manuel régulier permet d’optimiser la précision.

La ProPilot X Calibre 400 est proposée au prix de 7 400 euros, un positionnement cohérent pour une montre manufacture en titane dotée d’un mouvement moderne aux performances remarquables.

Une montre qui dépasse les attentes

Malgré quelques particularités mineures, comme une tendance à accélérer quand le mouvement n’est pas complètement remonté, la ProPilot X Calibre 400 remplit toutes ses promesses. Elle surprend par ses capacités inattendues et ravira les passionnés d’horlogerie en quête d’une pièce à la fois distinctive et fonctionnelle.