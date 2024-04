La Polar Grit X2 Pro avec écran AMOLED lance un défi à Garmin

En quête constante d'innovation, Polar lance la Grit X2 Pro et opère une révolution dans sa gamme de montres fitness avec l'introduction d'un écran AMOLED et d'un GPS bi-bande. Ce pas de géant pourrait bien redéfinir les attentes en matière de montres dédiées à l'entraînement.

Une révolution technologique

Polar ne s'est pas contenté d'ajouter un écran AMOLED à haute résolution de 326ppi et de 1,39 pouce, qui offre une surface d'affichage 15% plus grande que les générations précédentes de la famille Grit X. L'entreprise a clairement l'intention de concurrencer les leaders du marché comme Garmin en intégrant les technologies d'écran les plus avancées dans ses montres.

Des spécifications à la pointe

La Polar Grit X2 Pro ne lésine pas sur les fonctionnalités de suivi. Le GPS bi-fréquence, utilisant les bandes L1 et L5, promet une précision accrue sous les couverts arborés et autour des grands bâtiments. La plateforme de détection cardiaque Polar Elixir, quant à elle, offre des mesures de la fréquence cardiaque optique, des lectures ECG au poignet, des niveaux d'oxygène sanguin SpO2 et même un suivi de la température cutanée nocturne.

Innovations et endurance

3D speed : Un nouveau métrique qui calcule la vitesse moyenne d'ascension sur différents terrains, similaire aux scores HillWise de Garmin pour les amateurs de sentiers.

Un nouveau métrique qui calcule la vitesse moyenne d'ascension sur différents terrains, similaire aux scores HillWise de Garmin pour les amateurs de sentiers. Outils de navigation : Incluant des cartes TOPO hors ligne, idéales pour les coureurs de trail, mettant la Polar Grit X2 Pro au niveau de la Garmin Epix.

Incluant des cartes TOPO hors ligne, idéales pour les coureurs de trail, mettant la Polar Grit X2 Pro au niveau de la Garmin Epix. Autonomie de la batterie : Jusqu'à 43 heures en mode entraînement performance avec le GPS bi-bande activé, et jusqu'à 140 heures en mode entraînement éco pour les longues randonnées ou aventures.

Un positionnement tarifaire agressif

Avec un prix de lancement de 749 €/649 £, la Polar Grit X2 Pro se positionne de manière compétitive face à ses rivaux, notamment l'Epix de Garmin. Elle offre un meilleur rapport qualité-prix, particulièrement en ce qui concerne l'autonomie de la batterie. Polar propose également un pack incluant le moniteur de fréquence cardiaque Polar H10 pour 799 €/689 £.

Caractéristiques clés de la Polar Grit X2 Pro

Dimensions 48.6 mm x 48.6 mm x 13.4 mm Poids 79 g Écran AMOLED, 1.39 pouces, 454 x 454, tactile, affichage permanent, capteur de lumière ambiante Performance 275 MHz CPU, 37 MB mémoire, 32 GB stockage Matériaux Acier inoxydable, verre saphir, lunette en acier inoxydable GPS Bi-bande GNSS Connectivité Bluetooth 5.1, câble USB-C Durabilité -20 °C à 50 °C, résistance à l'eau WR100, testé selon normes militaires Capteurs Baromètre, boussole magnétomètre, accéléromètre

La Polar Grit X2 Pro représente un tournant pour Polar et un défi lancé à Garmin. En combinant des spécifications de suivi de pointe, une technologie d'écran avancée, et un prix compétitif, Polar se positionne comme un concurrent sérieux sur le marché des montres d'entraînement. Cette montre est destinée à ceux qui recherchent le summum de la technologie et de l'innovation pour accompagner leurs aventures sportives.