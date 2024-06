La Patek Philippe Grandmaster Chime de Sylvester Stallone vendue pour 5,4 Millions de dollars lors d’une vente aux enchères extraordinaire !

Onze montres de la collection personnelle de l’acteur ont été vendues pour un total de 6,7 millions de dollars chez Sotheby’s mercredi dernier. La pièce maîtresse, une Patek Philippe Grandmaster Chime, a suscité une bataille acharnée entre cinq enchérisseurs avant d’être adjugée à un collectionneur asiatique pour la somme record de 5,4 millions de dollars.

Un nouveau record pour une montre moderne chez Sotheby’s

La vente de la Patek Philippe Grandmaster Chime (Réf. 6300G-010) de Sylvester Stallone a établi un nouveau record pour une montre moderne vendue chez Sotheby’s. Il s’agit également de la troisième montre la plus chère jamais vendue dans l’histoire de la maison de vente aux enchères.

Cette pièce exceptionnelle a déclenché une lutte féroce entre cinq enchérisseurs lors de la vente « Important Watches » organisée à New York. Au final, c’est un collectionneur asiatique privé qui a remporté ce trésor horloger pour 400 000 dollars de plus que l’estimation haute initiale.

Une collection prestigieuse signée Stallone

La vente comprenait 11 montres de luxe ayant appartenu à Sylvester Stallone, issues de manufactures prestigieuses telles que Rolex, Audemars Piguet et Piaget. L’ensemble de la collection a rapporté 6,7 millions de dollars, dépassant largement l’estimation haute de 6 millions de dollars.

Preuve de l’engouement suscité par cette vente, plus de 200 enchérisseurs se sont mobilisés, dont une centaine dans la salle et le reste en ligne. Six des onze montres ont été acquises par des acheteurs en ligne, mais pas la Grandmaster Chime à plusieurs millions de dollars.

La Grandmaster Chime, un concentré d’innovation et de savoir-faire

Initialement lancée en édition limitée en 2014 pour célébrer le 175e anniversaire de Patek Philippe, la Grandmaster Chime a ensuite intégré le catalogue régulier sous la référence 6300 en 2016. Ce modèle est considéré comme le plus compliqué de la gamme Patek, avec 20 complications, dont une Grande Sonnerie.

Le développement, la production et l’assemblage d’un seul exemplaire nécessitent un total stupéfiant de 100 000 heures de travail. La montre de Stallone, préservée dans son scellé plastique d’origine, était accompagnée d’un écrin de présentation gravé au nom de l’acteur et d’un livre Grandmaster Chime portant également son nom.

Une vente aux enchères vibrante saluée par les experts

Geoff Hess, responsable des montres pour les Amériques chez Sotheby’s, a déclaré : « La vente de la Patek Philippe Grandmaster Chime a été une célébration unique, non seulement d’un chef-d’œuvre des horlogers suisses les plus réputés pour leur excellence technique, mais aussi de l’icône légendaire qu’est Sylvester Stallone, qui est un collectionneur profondément influent et admiré depuis de nombreuses décennies. »

Hess lui-même s’est joint à la bataille des enchères, remportant la Patek Philippe Nautilus (Réf. 5711/1300A001) de Stallone pour 492 000 dollars. Preuve que les passionnés de montres savent se battre comme Rocky pour obtenir les pièces les plus convoitées !