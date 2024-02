La passion du hockey et l’excellence horlogère fusionnent dans une collaboration unique entre Tudor et Genève-Servette

À l'ombre des géants horlogers, une histoire singulière unit le monde du sport et celui de la haute horlogerie. Une montre commémorative, fruit d'un partenariat discret mais passionné entre Tudor et le club de hockey Genève-Servette, mérite notre attention.

L'Héritage Horloger au Service du Sport

Dans le cœur battant de Genève, non loin des prestigieuses manufactures Rolex et Tudor, se dresse une arène dédiée au hockey où s'illustre le club de Genève-Servette. Cette équipe pourrait sembler n'être qu'une formation locale pour une ville européenne modeste ; pourtant, elle occupe une place centrale dans le paysage sportif helvétique. En Suisse, le hockey sur glace n'est pas seulement un divertissement : c'est une institution. Si le ski reste le sport national par excellence, le hockey n'en est pas moins un pilier culturel majeur.

La passion pour ce sport se manifeste à travers les autocollants à l'effigie des Servettes que l'on peut apercevoir sur les voitures genevoises. Ce détail témoigne de l'attachement profond des habitants pour leur équipe. Une fidélité récompensée lors des saisons 2022 et 2023 où Genève-Servette a brillamment atteint la finale nationale, s'inclinant la première année avant de triompher la saison suivante dans un scénario digne des plus grandes épopées sportives.

Un Documentaire Immersif Signé Tudor

Ce récit captivant a été immortalisé grâce à Tudor, sponsor officiel du club, qui a produit un documentaire retraçant la campagne victorieuse de 2023. Réalisé avec la complicité d'anciens collaborateurs Hodinkee, ce film offre un accès privilégié aux coulisses et aux moments forts qui ont jalonné le parcours héroïque du Genève-Servette.

Ce partenariat va bien au-delà d'un soutien financier ou moral. Il s'ancre dans une tradition horlogère d'excellence et se matérialise par un geste aussi symbolique qu'ancestral : la remise d'une montre en hommage à une victoire remarquable.

L'édition Spéciale Tudor Black Bay Chrono

Montre standard Tudor Black Bay Chrono avec cadran blanc

Bracelet en acier inoxydable

Pour cette occasion spéciale : un emblème circulaire marquant la victoire inscrit sur le cadran

Ce chronographe arbore fièrement les couleurs du club avec son blason interne en noir encerclé par l'inscription ‘Champions Suisse NL 2022/2023'. La simplicité du marquage apporte une touche vintage rappelant les pratiques des années 60. Tudor confirme ici son savoir-faire en matière de personnalisation horlogère.

Les musiciens comme Ed Sheeran ou les géants du web tels que Facebook et Google ont déjà eu droit à leurs éditions spéciales chez Tudor. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un hommage discret et sincère offert aux joueurs pour saluer leur exploit sportif.

Une Gravure Exclusive au Dos du Boîtier

Et si chaque détail compte en horlogerie, celui qui se cache au verso ne fait pas exception. Le dos de ces montres se pare d'une gravure reprenant l'emblème frontal dans une exécution plus élaborée et profonde – gage de modernité et raffinement propres à Tudor.

Pour les athlètes de Genève-Servette, cette montre représente bien plus qu'un simple objet : elle est synonyme de reconnaissance éternelle d'une ville réputée pour son expertise horlogère. Un trophée peut s'avérer grandiose, mais une montre commémorative telle que celle-ci accompagne ses détenteurs à chaque instant de leur vie – un sentiment partagé par tous les amoureux des belles pièces.